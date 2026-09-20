  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos muertos y un herido deja balacera en Olanchito, Yoro

De momento se desconoce la identidad de las víctimas

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 06:54 -
  • Redacción La Prensa
Dos muertos y un herido deja balacera en Olanchito, Yoro

El violento hecho ocurrió ayer en la comunidad de Chorreras Valle Arriba.

Yoro. Una balacera registrada ayer domingo en la comunidad de Chorreras Valle Arriba, en el municipio de Olanchito, Yoro, dejó dos personas muertas y una gravemente herida.

De momento se desconoce la identidad de las víctimas.

De acuerdo con el informe preliminar, el ataque fue perpetrado por sujetos armados que se conducían a bordo de una motocicleta, quienes, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa contra un grupo de personas.

Lo interceptaron en la calle: a balazos asesinan a carretero en La Ceiba

Tras el ataque, los heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia hacia las instalaciones del Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito; sin embargo, debido a la gravedad de los impactos de bala, dos de las víctimas murieron al momento de ingresar al centro asistencial.

Los cuerpos fueron remitidos a la morgue para los procedimientos correspondientes de ley.

Elementos de la Policía Nacional y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron el área del crimen y desplegaron operativos en los alrededores para dar con el paradero de los pistoleros.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias