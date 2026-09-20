Dos muertos y un herido deja balacera en Olanchito, Yoro

Yoro. Una balacera registrada ayer domingo en la comunidad de Chorreras Valle Arriba, en el municipio de Olanchito, Yoro, dejó dos personas muertas y una gravemente herida.

De momento se desconoce la identidad de las víctimas.

De acuerdo con el informe preliminar, el ataque fue perpetrado por sujetos armados que se conducían a bordo de una motocicleta, quienes, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa contra un grupo de personas.