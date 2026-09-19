¿El veto de Trump a medios en la Casa Blanca viola la Primera Enmienda de la Constitución?

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su amenaza y la Casa Blanca prohibió este sábado la entrada a periodistas de tres medios de comunicación, CNN, MS NOW y Politico, cuando intentaron acceder a las instalaciones gubernamentales para realizar su trabajo. "Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió Trump este viernes en su red social Truth Social, asegurando, además, que extendería la medida a otros medios de comunicación.

Las reacciones al anuncio ya su ejecución no se hicieron esperar y la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) denunció el veto por considerarlo una "prohibición a la prensa libre" y se recordó que la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa frente a cualquier intromisión del Gobierno.

Los medios afectados también se pronunciaron: MS NOW aseguró que tomarán las necesarias "para defender los derechos amparados por la Primera Enmienda y el papel medidas fundamentales del periodismo independiente en la democracia". CNN insistió en que tienen "derecho, amparados por la Constitución de Estados Unidos" para realizar el trabajo informativo "sin impedimentos ni interferencias del gobierno". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El editor jefe de Político afirmó que su publicación defenderá "enérgicamente los derechos amparados por la Primera Enmienda".

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión y de prensa. El director ejecutivo del Instituto Knight para la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, Jameel Jaffer, advirtió, tras conocer la decisión de Trump, que dicha enmienda "prohíbe al presidente castigar a periodistas porque no le agrada su cobertura informativa".

Jaffer alerta de que "si el presidente Trump pretende expulsar a estas organizaciones de noticias del grupo de prensa en la Casa Blanca, su medida sería doblemente inconstitucional, ya que dicho grupo constituye un 'foro público' a efectos de la Primera Enmienda; esto significa que el presidente no puede excluir a periodistas disminuir en sus puntos de vista". "Dado que numerosos tribunales han fallado en su contra precisamente sobre este punto, cabría esperar que el presidente Trump ya hubiera aprendido la lección", explicó el responsable de esta fundación dedicada a proteger la libertad de prensa.