Hallan muerto a taxista VIP dentro de su carro en Tegucigalpa

La víctima fue identificada como Josué Alejandro Meza Bejarano , de 22 años, quien se dedicaba al transporte privado de pasajeros.

Tegucigalpa, Honduras. El cuerpo sin vida de un joven conductor de taxi VIP fue encontrado en la madrugada de este domingo dentro de un vehículo turismo que permanecía estacionado en un parqueo de una gasolinera, ubicada en el Anillo Periférico , a la altura del sector de El Sauce, en Tegucigalpa.

El vehículo estuvo estacionado durante varias horas bajo la lluvia, hasta que trabajadores del sector sospecharon al observar que permanecía en el mismo sitio y sin movimiento durante un período prolongado.

El cadáver fue localizado en la parte trasera del vehículo turismo color azul en el que laboraba. De acuerdo con los reportes preliminares, el automóvil permanecía abandonado en el lugar desde la tarde del sábado 19 de septiembre.

Al acercarse al automóvil, los trabajadores observaron que del interior salía sangre, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades a través de la línea de emergencia 911.

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Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para verificar la denuncia y acordonaron el área para facilitar las labores de investigación.

Posteriormente, personal especializado del Ministerio Público realizó la inspección del vehículo y las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo de Meza Bejarano.

Según las observaciones preliminares de los investigadores, el joven presentaba múltiples heridas provocadas con un objeto punzante, específicamente un picahielo, en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven pudo haber sido atacado en otro sector antes de que el vehículo fuera abandonado en el parqueo de El Sauce. Esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada mediante las investigaciones de las autoridades.

El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se realizará la autopsia médico-legal para determinar con precisión las causas y circunstancias de su muerte.

Mientras tanto, los equipos encargados de la investigación trabajan en la recopilación de evidencias que permitan establecer qué ocurrió antes de que el vehículo llegara al lugar donde fue encontrado.

Como parte de las diligencias, las autoridades analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911, así como de establecimientos privados ubicados en la zona.

El objetivo es reconstruir la ruta que habría seguido el vehículo antes de ser abandonado y obtener información que permita identificar a las personas involucradas en el crimen.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y esperan que el análisis de las imágenes, junto con las evidencias recolectadas y los resultados de la autopsia, contribuyan a esclarecer el caso.