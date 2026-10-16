Trump sugiere a su portavoz dejar el cargo tras polémica

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sugirió este viernes a su nueva portavoz, Katie Zacharia , que se replantee continuar en el cargo tras las críticas a su primera rueda de prensa, que duró menos de 15 minutos y en la que solo respondió tres preguntas, y la polémica por sus credenciales como abogada, después de reconocer que no aprobó el examen de acceso a la profesión en California. "Le dije: 'Si yo fuera tú, me lo replantearía'", aseguró el mandatario a la prensa en la Casa Blanca antes de acudir a un mitin republicano en Georgia, como parte de su agenda rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Trump dijo que hablaría con Zacharia cuando regresara a la Casa Blanca y que dejaría la decisión en sus manos. "¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto", afirmó ante los periodistas, antes de añadir que dejaría "que ella tome esa decisión".

Zacharia tomó el cargo el lunes 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejó el puesto en agosto para centrarse en su familia. El mandatario anunció el nombramiento de su nuevo portavoz el viernes 9 de octubre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La primera comparecencia de Zacharia ante la prensa, el martes 13, estuvo marcada por una intervención de apenas 14 minutos, en la que leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todos de medios conservadores.