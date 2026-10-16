Xavier Becerra, exsecretario de Salud de EE UU: "El tres de noviembre es un día clave. Voten en contra de Donald Trump"

Los Ángeles. Xavier Becerra, exsecretario de Salud de EE.UU. y líder en las encuestas a la Gobernación de California, pidió este jueves a la comunidad latina acudir a las urnas este 3 de noviembre en nombre de aquellos inmigrantes que no pueden votar, un mensaje que extendió a los votantes en toda la nación.

"Voten por los 'dreamers' (como se conoce a los amparados por el programa de protección temporal de migrantes DACA) y voten por las familias de ellos, que también están en las sombras y esperan un día poder salir y no ser atacados por el ICE (agencia migratoria)", dijo el candidato demócrata en un evento celebrado por el Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. en Los Ángeles.

El demócrata de origen mexicano, que sobrepasa a su rival, el republicano Steve Hilton, por más de 20 puntos porcentuales, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California Berkeley, ha instado a los votantes latinos a rechazar las políticas de la Casa Blanca.

"Sabemos el poder de nuestro voto, sabemos la potencia que tiene nuestra comunidad y que sabemos que el tres de noviembre es un día clave. Voten en contra de Donald Trump y su política", recalcó Becerra, que de ganar se convertiría en el primer latino en ocupar la Gobernación de California desde 1875.

Trump ha mantenido un pulso con California, el estado más poblado y el mayor bastión demócrata de EE.UU., desencadenando batallas legales durante sus dos mandatos.

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Como fiscal de California, Becerra encaró a Trump en su primer mandato, demandando más de 100 veces al mandatario. Una de sus grandes victorias fue la defensa del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que el republicano quiso derogar.

Desde entonces se convirtió en un defensor de estos jóvenes inmigrantes, a los que el expresidente Barack Obama les ofreció una protección contra la deportación desde 2012.

Becerra también apeló hoy para que los latinos voten por personas como la mamá de él, una inmigrante mexicana, y su padre, un californiano hijo de mexicanos criado en Tijuana (México), que, según dijo, son la representación de la lucha de la clase obrera y de los inmigrantes que buscan el sueño americano.