Hondureño murió ahogado en un río de Florida y su familia busca repatriar el cuerpo

Florida, Estados Unidos. Un joven hondureño de 24 años murió el 28 de septiembre de 2026 mientras disfrutaba de una salida con amigos en Wekiva Island, en Florida, Estados Unidos. El connacional fue identificada como Josué Rivaldo Reyes, quien había emigrado a territorio estadounidense casi cinco años atrás en busca de mejores oportunidades laborales y con la esperanza de brindarles un futuro mejor a sus padres.

Según la información compartida sobre el caso, el hondureño se encontraba nadando cuando ocurrió la emergencia. Los equipos de rescate acudieron al lugar para auxiliarlo, pero no lograron salvarle la vida. La muerte del joven ha causado consternación entre sus familiares y amigos, especialmente porque su propósito al emigrar era trabajar, salir adelante y apoyar económicamente a sus padres, a quienes extrañaba profundamente.