En los departamentos de Comayagua, Intibucá y La Paz, las interrupciones están programadas de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Entre los sectores afectados figuran las generadoras Aurora, CISA, Corral de Piedra y Arrendamiento Laoís. También se verán afectadas La Esperanza, Planes de Santa María, Santa María, Las Pavas, El Pule San José, Pueblo Viejo, Gualazara, Santiago de Puringla, Las Delicias, Llano de la Cruz, Orovila, Ojos de Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz, Opatoro, San Miguelito, Guajiquiro, San Miguel, Santa Ana, Cabañas, El Palmar, Valle de Ángeles, El Sauce, Estancias, San Antonio, El Pinar, Quilitos, San Juan Guacamaya, Guascatoro, Saca de Agua, Las Pilas, Barrio Nuevo, Arenales de Chinacla, Nuevo Paraíso, Marcala, El Cerrón, Las Tranquetas, Las Crucitas, Morazán, barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Musula, El Tablón, Chusmuy, Guanizales, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, Intibucá, Yamaranguila y San Marcos de la Sierra. La suspensión también comprende El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, El Llano, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, El Sitio, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, El Rosario y San Esteban.