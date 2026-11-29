La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este lunes 30 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades en los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Atlántida, Intibucá y varios municipios de Cortés, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Choloma, los trabajos dejarán sin energía eléctrica a los abonados de la colonia Los Castaños, Demahsa (Maseca) y Corrugados de Sula, en un horario de 9:00 a. m. a 10:00 a. m.
Asimismo, la colonia Los Castaños tendrá una segunda interrupción programada, esta vez en un horario de 9:00 a. m. a 3:00 p.m.
En los departamentos de Comayagua, Intibucá y La Paz, las interrupciones están programadas de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Entre los sectores afectados figuran las generadoras Aurora, CISA, Corral de Piedra y Arrendamiento Laoís. También se verán afectadas La Esperanza, Planes de Santa María, Santa María, Las Pavas, El Pule San José, Pueblo Viejo, Gualazara, Santiago de Puringla, Las Delicias, Llano de la Cruz, Orovila, Ojos de Agua, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla, La Florida, La Piedrona, Santa Cruz, Opatoro, San Miguelito, Guajiquiro, San Miguel, Santa Ana, Cabañas, El Palmar, Valle de Ángeles, El Sauce, Estancias, San Antonio, El Pinar, Quilitos, San Juan Guacamaya, Guascatoro, Saca de Agua, Las Pilas, Barrio Nuevo, Arenales de Chinacla, Nuevo Paraíso, Marcala, El Cerrón, Las Tranquetas, Las Crucitas, Morazán, barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Musula, El Tablón, Chusmuy, Guanizales, Yarula, Santa Elena, El Zancudo, Sabanetas, Pasamonos, Nahuterique, Santa Rosita, Wise, Santa Catarina, Intibucá, Yamaranguila y San Marcos de la Sierra. La suspensión también comprende El Horno, Plan Verde, Concepción, Jiquinlaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro, San Bartolo, El Llano, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón, Palacios, La Ceibilla, El Sitio, Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, El Rosario y San Esteban.
En otro circuito, los cortes se realizarán de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. en Ciudad de La Paz, barrio La Granja, barrio San Antonio, Alcaldía Municipal de La Paz, Banco Atlántida, Banco de Occidente, plaza Montecristo, hospital y clínica Montecillos, Registro Nacional de las Personas, Mansucopa, plaza Elena de Carías, Casa de la Cultura y Palacio Judicial de La Paz. La interrupción también abarcará la iglesia Los Dolores, escuela Ramón Rosa, escuela Manuel Bonilla, Distribuidores Molineros, iglesia Santidad, supermercado El Pueblo, Eco Grupo S. A., iglesia Interdenominacional, escuela Dionisio de Herrera, iglesia de Dios Pentecostal, escuela Adelina Martínez, filtro de agua del SANAA, iglesia católica La Ermita, escuela Francisco Varela, supermercado Star Line, Jefatura de Tránsito, kínder Alicia de Elvir, hospital y clínica La Paz y CANE. Además, se reportan cortes en San Sebastián, Humaya, Lamaní, Valladolid, La Tablazón, La Cañada, Agua Salada, Tepanguare, Piedras de Moler, El Astillero y aldea Pacheco.
Los trabajos de mantenimiento también afectarán sectores de San Pedro de Tutule y Santa María, en el departamento de La Paz. La interrupción del servicio está prevista de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Entre las comunidades que permanecerán sin electricidad figuran Tierra Colorada, El Matasano, Las Huertas, El Naranjo, El Encinal, San Pedro de Tutule, San Miguel, Tierra Prieta, Concepción de Soluteca, Los Planes, Arenales, El Ocotal, Calabazas, Las Torres, Arenalitos, El Mango, La Peñita, Lepaguare, Lepasale y Agua Fría.
En el norte del país, los cortes de energía se realizarán de 6:30 a. m. a 9:30 a. m. en diferentes comunidades y sectores de El Progreso, El Negrito, Yoro, Tela y Atlántida. Entre los lugares afectados se encuentran aldea Guaymón, aldea González Maldonado, centro turístico Tío Dolmo número 2, aldea Pooler, restaurante Valle Encantado, aldea La Colorada, restaurante Tío Dolmo, PALCASA, aldea El Castaño, aldea Guaymitas, aldea Las Delicias del Jute, aldea La 40, aldea La 28, aldea La 29, aldea Miller, aldea San José del Cayo, aldea El Coco y viveros de Hondupalma. También se incluyen aldea La 36, aldea San Antonio, oficinas de Hondupalma, colonia El Cristal, colonia Lempira, aldea La 37, aldea Bellavista, aldea La 35, aldea Ciudad Guaymas, Santa Inés, aldea La 39, aldea Los Catrachos, aldea Batán, aldea Cebú, aldea Estéreo de Indio, aldea La Compuerta, aldea Pajuiles, aldea El Guay, aldea Urraco Pueblo, campo Cobahsa, aldea Mócula, aldea Birichichi, aldea Esfuerzos de Jesús, campo Paloma, aldea Pavón 1 y 2, aldea Veracruz, aldea Las Chumbas, aldea La Fragua, aldea Mezapa, aldea Los Laureles, aldea Las Tomasas, aldea Toloa, aldea Treinta y Dos y Medio y el sector sur de Villa Franca.