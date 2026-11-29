La jornada 14 de la Liga Española continuó este domingo y hay movimientos en la tabla de goleadores.
19. Arda Güler (Real Madrid) -- El joven turco fue titular ante Alavés, pero se fue en blanco. Se queda atrás con sus 4 anotaciones.
18. Mariano Díaz (Alavés) -- El dominicano estuvo cerca de marcar ante el Real Madrid, sin embargo, se queda atrás en la tabla de goleadores con sus 4 tantos.
17.Jude Bellingham (Real Madrid) -- El inglés fue expulsado ante el Alavés y no pudo marcar. Lleva 5 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
16. Roger Brugué (Levante) -- Tuvo minutos en la derrota ante el Racing de Santander, pero no pudo marcar. Se queda con 5 goles tras la jornada 14.
15. Álex Berenguer (Athletic Club) -- Anotó en el triunfo de su equipo ante el Málaga y escala en la tabla tras alcanzar los 5 tantos.
14. Fernando Niño (Elche) -- También tuvo minutos en esta jornada 14, pero se fue en blanco. Registra 6 anotaciones en lo que va de la temporada.
13. Pierre-Emerick Aubameyang (Alavés) -- El delantero anotó ante su ex equipo, el Barcelona y escaló en la tabla tras llegar a 6 goles en LaLiga.
12. Álex Baena (Atlético de Madrid) -- Tuvo participación en el triunfo colchonero ante el Elche, pero se fue sin marcar. Lleva 6 goles en la temporada.
11. Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) -- Anotó en el triunfo ante el Elche y sube en la tabla de goleadores. Registra 6 goles en la temporada.
10. Lucas Boyé (Alavés) -- El delantero no tuvo minutos ante el Real Madrid, pero se mantiene en la lucha con sus 6 goles en la temporada.
9. Sergio Camello (Rayo Vallecano) -- Se ha quedado atrás tras un gran inicio de temporada, pero se mantiene arriba con sus 7 tantos tras 14 jornadas.
8. Adrián Niño (Málaga) -- Se lució con doblete ante el Athletic Club y subió en la tabla de goleadores. Registra 7 anotaciones tras 14 jornadas.
7. Roberto Fernández (Espanyo) -- También es otro de los delanteros que cuenta con 7 anotaciones en la Liga Española. Su equipo juega este lunes ante el Getafe.
6. Fermín López (FC Barcelona) -- El español no tuvo actividad en esta jornada y se queda atrás con sus 8 tantos.
5. Ante Budimir (Osasuna) -- Fue titular este domingo ante Valencia, pero se fue sin marcar. Se queda con 9 goles en el cierre de la jornada 14.
4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil marcó este domingo ante el Deportivo y alcanzó 11 anotaciones para seguir peleando en la cima.
3. Yassir Zabiri (Racing de Santander) -- El delantero marroquí no falló en esta fecha 14 y anotó ante Levante. Llegó a los 12 tantos.
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés descontó en la derrota ante el Alavés (1-2). Lleva 14 goles y es el máximo perseguidor del primer puesto.
1. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño volvió al gol y lo hizo con triplete en esta jornada 14 y da revés a Mbappé: vuelve a ampliar su ventaja en la cima del 'Pichichi' y ahora lidera con 18 goles.