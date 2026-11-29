Manuel Neuer atraviesa semanas de máxima exposición mediática en Alemania, marcadas por su separación de su esposa, el escándalo tras ser captado de viaje con otra misteriosa mujer y la contundente decisión que ha tomado en su carrera deportiva.
El portero de 40 años del Bayern Múnich enfrenta una fuerte polémica mediática tras separarse de su esposa Anika Bissel (26 años) semanas después del nacimiento de su segundo hijo, en medio de reportes de prensa sobre una presunta infidelidad y fotos de él en Brasil junto a una mujer más joven.
Días después de ser padre por segunda vez, Manuel Neuer abandonó el hogar familiar al borde del lago Tegernsee y se fue de viaje al exterior acompañado de una mujer cuya identidad nadie ha podido confirmar.
Esa secuencia, que sacude a Alemania desde que la revista Bunte la hizo pública, resume la trama del escándalo privado más resonante del fútbol alemán en lo que va del año: el fin del matrimonio del arquero del Bayern Múnich con la jugadora de balonmano Anika Neuer, a quien dejó semanas después de que ella diera a luz a su segundo hijo.
Anika tuvo al segundo hijo de la pareja a finales de agosto de 2026. Según informó Bunte, pocas semanas más tarde el arquero ya se había mudado de la casa que ambos compartían. Manuel Neuer fue visto luego en la península italiana de Sicilia a finales de septiembre y principios de octubre, durante la pausa por la Fecha FIFA.
Allí, según tomó el tabloide TZ con datos del diario Bild, Neuer estuvo “acompañado por una mujer cuya identidad no ha sido revelada”. El medio italiano Siracusa Press lo describió como un turista “normal” que entró a comprar una “bandeja de dulces” en un comercio local. “Tan solo unas semanas antes, la esposa de Neuer había dado a luz a su segundo hijo”, consignó TZ. Poco después de ese viaje, la separación se hizo pública.
El escándalo que multiplicó las preguntas llegó el 20 de noviembre, cuando el arquero fue filmado en las playas de Buzios, Brasil, en plena recuperación de una lesión en el pie. Una de las grabaciones lo mostró conduciendo una Vespa junto a una joven; otra, en un local de comidas rápidas, hablando por teléfono cerca de ella. La mujer fue identificada inicialmente como “fisioterapeuta”, pero la cadena RTL y otros medios alemanes no encontraron respaldo formal para esa versión. “La pregunta sigue en pie: ¿quién acompaña a Neuer en Brasil? Aún no hay información confirmada sobre la identidad de la mujer”, planteó RTL.
Los datos indican que se trata de la misma persona que lo acompañó en Italia: una joven que, según los reportes, tendría 17 años menos que él. El diario Stuttgarter-Zeitung señaló que tampoco hay una oficialización formal del divorcio y que la pareja fue “considerada el matrimonio ideal del fútbol alemán durante seis años”.
Manuel Neuer se casó con Anika Bissel en noviembre de 2023 en una ceremonia civil pequeña y discreta cerca del lago Tegernsee, al sur de Múnich; en julio de 2025 celebraron una fiesta de varios días en el Tirol del Sur con amigos y familia. En marzo de 2024 había nacido Luca, el primero de sus dos hijos.
Tras difundirse las versiones sobre el viaje y la nueva acompañante, Anika Bissel publicó mensajes en redes sociales condenando la infidelidad de Neuer durante el embarazo como una decisión cruel y egoísta, lo que aviva el debate público en torno a la ruptura.
Anika compartió en su historia de Instagram un texto de una cuenta dedicada a la recuperación emocional: “Mi mundo se está derrumbando. Estoy agotada, abrumada y cargo demasiado. Tengo miedo constantemente. Mi sistema nervioso está al límite. Me siento sola, incluso entre personas. Lucho más de lo que otros ven. Estoy emocionalmente vacía y quiero simplemente desaparecer por un tiempo”. Lo acompañó con un emoji de corazón roto.
Días después, Anika compartió un video en inglés cuya traducción al alemán publicó Bunte: “No es vergonzoso ser la mujer que fue engañada. Vergonzoso es ser un hombre que destruye a su familia, traumatiza a sus hijos y a su esposa por una adúltera y luego culpa a todos los demás por el daño que él mismo causó”.
Según Bunte, Anika Bissel busca ahora una nueva vivienda en Grünwald, más cerca de sus amistades en Múnich. La casa del lago Tegernsee pertenece a Neuer, quien la construyó durante su relación anterior con Kathrin Gilch. El arquero sigue siendo visto con frecuencia en la zona cuando lleva a Luca a la guardería, pero las circunstancias del final de su matrimonio, y la presencia de esa mujer no identificada en sus viajes al exterior, mantienen el tema instalado en los medios alemanes.
Días después de todo el escándalo, el guardameta internacional alemán Manuel Neuer rompió el silencio y tomó una rontunda decisión. Dijo este domingo que lo más probable es que su carrera como futbolista profesional termine al final de esta temporada.
"No creo que mi carrera vaya a seguir después del próximo verano. Por eso espero gozar al máximo el tiempo que me queda" dijo Neuer en un encuentro con un club de seguidores del Bayern Múnich.
Neuer ha sufrido varias lesiones esta temporada, por lo que su suplente en el Bayern, Jonas Urbig, se ha hecho aún más importante para el equipo bávaro. Manuel elogió el rendimiento de Urbig y se mostró convencido de que "el Bayern tiene resuelto el problema de la portería para los próximos diez años".
Manuel Neuer fue campeón del mundo con Alemania en 2014 y ganó en 2013 y 2020 la Liga de Campeones con el Bayern. Además, ha ganado 13 veces la Bundesliga, siempre con el club bávaro, y 8 veces la Copa de Alemania, una vez con el Schalke y siete veces con el Bayern.
En 2009 fue el portero titular de la selección alemana sub-21 que se coronó campeona de Europa y en 2010 lo fue de la absoluta en el Mundial de Sudáfrica. Tras el Mundial de 2014 y el fin de la carrera internacional de Philipp Lahm, Neuer se convirtió también en capitán del equipo nacional.