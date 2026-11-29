El escándalo que multiplicó las preguntas llegó el 20 de noviembre, cuando el arquero fue filmado en las playas de Buzios, Brasil, en plena recuperación de una lesión en el pie. Una de las grabaciones lo mostró conduciendo una Vespa junto a una joven; otra, en un local de comidas rápidas, hablando por teléfono cerca de ella. La mujer fue identificada inicialmente como “fisioterapeuta”, pero la cadena RTL y otros medios alemanes no encontraron respaldo formal para esa versión. “La pregunta sigue en pie: ¿quién acompaña a Neuer en Brasil? Aún no hay información confirmada sobre la identidad de la mujer”, planteó RTL.