Hondureño muere en un accidente de tránsito en Carolina del Norte

Carolina del Norte, Estados Unidos. El hondureño Leonel Vallecillo Aguilar, originario del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, murió la mañana del pasado domingo 11 de octubre de 2026 en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de Carolina del Norte, Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes locales, el accidente se registró en la autopista I-85/40, donde una espesa neblina reducía considerablemente la visibilidad durante las primeras horas del día.