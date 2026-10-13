Hondureño muere en un accidente de tránsito en Carolina del Norte

Carolina del Norte, Estados Unidos. El hondureño Leonel Vallecillo Aguilar, originario del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, murió la mañana del pasado domingo 11 de octubre de 2026 en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de Carolina del Norte, Estados Unidos.
De acuerdo con los reportes locales, el accidente se registró en la autopista I-85/40, donde una espesa neblina reducía considerablemente la visibilidad durante las primeras horas del día.
Las condiciones climáticas estuvieron relacionadas con varios accidentes en la zona, en los que se vieron involucrados distintos vehículos y se reportaron personas afectadas.
Entre las víctimas mortales se encontraba Vallecillo Aguilar, quien llevaba varios años residiendo y trabajando en Estados Unidos.
Durante la emergencia también resultó lesionado un oficial de patrulla, luego de que otro automóvil impactara contra la unidad policial que se encontraba estacionada.
La noticia del fallecimiento del hondureño ha causado pesar entre sus familiares, amigos y conocidos, así como entre miembros de la comunidad de San Nicolás, de donde era originario.