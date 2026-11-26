San Pedro Sula, Cortés. Momentos de tensión se vivieron en el sector de Satélite, en San Pedro Sula, luego de que varios sujetos armados interceptaran a un empresario con la intención de llevárselo por la fuerza.
La víctima fue identificada como Alexis Morazán, quien habría sido abordado por varios individuos que se movilizaban armados y pretendían privarlo de su libertad.
De acuerdo con la información preliminar, la Policía Nacional intervino oportunamente y se inició una persecución para impedir que los sospechosos concretaran el presunto secuestro.
Durante el operativo se produjo un enfrentamiento entre los agentes policiales y los individuos armados, que terminó con el rescate del empresario.
Morazán fue rescatado sano y salvo, mientras que varios de los presuntos responsables fueron detenidos por las autoridades.
El hecho generó alarma en el sector de Satélite, donde se desplegó un operativo policial tras conocerse el intento de rapto.
Hasta el momento, se espera que las autoridades amplíen la información sobre las circunstancias del hecho, la identidad de los detenidos y las investigaciones para determinar qué motivó el ataque.