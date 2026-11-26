San Pedro Sula, Cortés. Momentos de tensión se vivieron en el sector de Satélite, en San Pedro Sula, luego de que varios sujetos armados interceptaran a un empresario con la intención de llevárselo por la fuerza.

La víctima fue identificada como Alexis Morazán, quien habría sido abordado por varios individuos que se movilizaban armados y pretendían privarlo de su libertad.

De acuerdo con la información preliminar, la Policía Nacional intervino oportunamente y se inició una persecución para impedir que los sospechosos concretaran el presunto secuestro.