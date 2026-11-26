Puerto Cortés. Las autoridades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) decomisaron 11 paquetes con supuesta marihuana durante tres operaciones de allanamiento ejecutadas en el municipio de Puerto Cortés. Las acciones fueron realizadas por miembros del Segundo Batallón de la PMOP y equipos de agentes de investigación PM-2 de San Pedro Sula, en las comunidades de Río Abajo y la colonia Medina.

De acuerdo con el informe de las autoridades, los paquetes estaban envueltos en cinta adhesiva y contenían en su interior hierba seca, supuesta marihuana, que presuntamente sería distribuida por integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operan en ese municipio. Durante los allanamientos también fueron recolectados varios indicios que serán remitidos al Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.