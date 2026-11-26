Puerto Cortés. Las autoridades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) decomisaron 11 paquetes con supuesta marihuana durante tres operaciones de allanamiento ejecutadas en el municipio de Puerto Cortés.
Las acciones fueron realizadas por miembros del Segundo Batallón de la PMOP y equipos de agentes de investigación PM-2 de San Pedro Sula, en las comunidades de Río Abajo y la colonia Medina.
De acuerdo con el informe de las autoridades, los paquetes estaban envueltos en cinta adhesiva y contenían en su interior hierba seca, supuesta marihuana, que presuntamente sería distribuida por integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operan en ese municipio.
Durante los allanamientos también fueron recolectados varios indicios que serán remitidos al Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.
Entre los objetos decomisados figura un iPad gris, un teléfono celular negro que, según las autoridades, habría sido utilizado para coordinar actividades ilícitas, así como documentos de interés investigativo.
Asimismo, los agentes encontraron una balanza y una cámara de videovigilancia que presuntamente era utilizada por los sospechosos para vigilar los movimientos de las autoridades y anticiparse a posibles operativos policiales.
La Policía Militar informó que los indicios recolectados serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras los equipos de inteligencia continúan desplegados en la zona para identificar y localizar a los integrantes de estructuras criminales que operan en ese sector.
Hasta el momento, el informe no detalla si durante las tres intervenciones se registraron capturas.