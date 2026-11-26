Un presunto cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido este jueves en San Pedro Sula, Cortés.
El detenido es un hombre de 48 años, identificado como José Antonio Castellanos y conocido con el alias de El Triste. Fue detenido en el barrio El Benque durante una intervención ejecutada en el marco del Plan Escudo Honduras.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet y otras divisiones policiales.
El detenido es originario de Santa Bárbara, reside en Santa Rita, en ese mismo departamento, y acumula cerca de 25 años de pertenencia a la organización criminal, según las investigaciones de la Policía.
En el operativo se incautó un teléfono para fines de investigación y la entidad asegura que el imputado presenta tatuajes visibles vinculados a esa estructura ilícita. Enfrentará cargos por el delito de asociación terrorista.
"El problema no son los tatuajes, sino lo que representan. Las personas que porten tatuajes alusivos a la MS-13, de la Pandilla 18 o del Cartel del Diablo serán requeridas, detenidas y procesadas", expresó Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, en un comunicado difundido por la institución.
Este era uno de los tatuajes que tenía el detenido cuando fue aprehendido en 2019 por la entonces Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).
La Policía también lanzó una advertencia a quienes presuntamente colaboran con estas estructuras criminales y señaló que sus equipos de inteligencia trabajan para identificarlos y capturarlos. "A todos los colaboradores de estas estructuras terroristas les decimos que se alejen porque en cualquier momento nuestros equipos de inteligencia los van a capturar", expresó la institución.