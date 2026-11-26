La muerte de Merary Elizabeth Durón Andrade, de 23 años, ha causado consternación entre sus familiares y personas cercanas, especialmente por tratarse de la hija de un pastor evangélico, quien ahora enfrenta la dolorosa pérdida de su joven hija.
Merary falleció la tarde del miércoles 25 de noviembre en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el anillo periférico de Tegucigalpa, a la altura de la colonia Hato de Enmedio.
La joven se conducía en una motocicleta cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, terminó debajo de las llantas de una volqueta que transportaba materiales. El percance se registró aproximadamente a las 4:00 de la tarde.
La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de pesar en redes sociales, donde personas que conocían a la joven expresaron su tristeza y enviaron palabras de solidaridad a sus padres y demás familiares.
Uno de los mensajes compartidos tras la tragedia destacó el talento de Merary y el dolor que deja su partida: “Su canto angelical ahora será en el cielo. Nuestros corazones están consternados. Solo le pido a Dios que les dé fortaleza a sus padres y a toda su familia”.
La referencia a su voz y su canto ha generado muestras de cariño hacia la joven, mientras sus seres queridos atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) deberán establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que provocaron que la motociclista terminara bajo el pesado vehículo.
La tragedia enluta a una familia hondureña y deja un profundo vacío en la vida de quienes conocieron a Merary, cuya muerte ha generado numerosas expresiones de solidaridad.
La muerte de la joven también generó comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes lamentaron lo ocurrido y manifestaron su preocupación por los peligros que enfrentan los motociclistas al circular por las calles de la capital.
El accidente, además, provocó fuertes complicaciones en el tráfico del anillo periférico, donde la circulación permaneció interrumpida durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.