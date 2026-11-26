La difusión en redes sociales de un audio atribuido a Esteban Gumercindo, conocido como El Diablo, ha generado controversia al incluir reproches contra las fuerzas del orden y un supuesto planteamiento para dialogar con las autoridades.
En el audio, El Diablo critica la forma en que presuntamente se desarrollaron los hechos tras la captura de sujetos vinculados a una estructura ilícita, lanzando la acusación directa: "Cobardes son ustedes que matan gente desarmada".
En el mismo mensaje, la voz admite que los individuos mencionados —procedentes de Santa Cruz— integraban su grupo y califica como "un buen trabajo" la intervención policial contra ellos, pero objeta el desenlace fatal que habrían sufrido tras rendirse, además de acusar a los uniformados de mantener nexos con la Mara Salvatrucha (MS-13) y asegurar que no teme a las intimidaciones.
Otro de los puntos centrales del audio surge cuando el interlocutor desliza la posibilidad de entablar un entendimiento con los cuerpos de seguridad.
En el audio lanzó la siguiente frase: , insistiendo en la frase: "Podemos llegar a un acuerdo", y planteando un contacto reservado mediante un mensaje a una página para intercambiar un teléfono.
"Cobarde es aquel que mata primero a una persona que le quita las armas y luego lo mata. Yo allí estaba cuando ustedes le dijeron a los cipotes que soltaran las armas y luego los mataron. Son cobardes por matar a gente desarmada", acusó El Diablo, en referencia a los tres miembros del Cartel del Diablo abatidos la semana anterior en montañas de Yor.
"Hicieron buen trabajo. Eran activos de nosotros. No eran gente inocente. Eran 18 los detenidos. Son dos organizaciones las que estamos molestando, pero ustedes también. Sus amenazas a mí no me asustan", remarcó.
"Podemos llegar a un acuerdo. Entregarme no. No es fácil. Yo estoy relajado aquí en mi casa. Pero sí, podemos llegar a un acuerdo. Escriban a la página, envíenme un número y ya se sabe. Les escribo de mi teléfono," cerró.
Ni el despliegue de más de mil militares en Yoro ha permitido localizar a El Diablo. El cabecilla del Cartel del Diablo cambia de refugio cada noche, se mueve por caminos fuera del alcance de los vehículos militares y cuenta con el respaldo de hombres que conocen las tácticas de las fuerzas que intentan capturarlo. LA PRENSA Premium reconstruyó, a partir de fuentes cercanas, cómo ha conseguido mantenerse prófugo una semana después de las masacres de Yorito.
Su rostro aparece en los afiches de recompensa, los informes de inteligencia y los retenes instalados en Yoro, pero Esteban Gumercindo Ferrera Rodas sigue sin ser localizado. El señalado cabecilla del Cartel del Diablo ha logrado escapar de varios operativos policiales y militares que buscaban capturarlo desde hace meses.
Su estrategia comienza por no quedarse quieto, pues el prófugo jamás pasaría dos noches seguidas bajo el mismo techo, y cada amanecer lo encontraría en un escondite distinto. Esa rotación permanente borra el rastro antes de que la inteligencia militar logre seguirlo. Según las fuentes consultadas por este medio, para ese ciclo tendría a disposición entre dos y cinco guaridas repartidas en las montañas de Yoro, lejos de las carreteras principales. Son puntos ocultos entre cerros y bosque, en un territorio que conoce desde hace años y donde cualquier extraño llama la atención.
Cuando llega el momento de cambiar de escondite, se sube a una motocicleta. Es el mismo vehículo que usan a diario campesinos, jornaleros y comerciantes de la zona, lo que le permite confundirse con el ir y venir de los pueblos sin levantar sospechas. Lo acompañaría un anillo de entre seis y diez hombres que se mueven como una escolta, pues unos se adelantan para explorar el camino y otros cuidan la retaguardia. Así, el cabecilla siempre va protegido por los cuatro costados.