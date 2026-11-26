Su estrategia comienza por no quedarse quieto, pues el prófugo jamás pasaría dos noches seguidas bajo el mismo techo, y cada amanecer lo encontraría en un escondite distinto. Esa rotación permanente borra el rastro antes de que la inteligencia militar logre seguirlo. Según las fuentes consultadas por este medio, para ese ciclo tendría a disposición entre dos y cinco guaridas repartidas en las montañas de Yoro, lejos de las carreteras principales. Son puntos ocultos entre cerros y bosque, en un territorio que conoce desde hace años y donde cualquier extraño llama la atención.