La constancia de defunción de la reconocida chef hondureña Sandra Díaz del Valle salió a la luz y revela nuevos detalles sobre las circunstancias de su muerte. El documento, emitido por la Dirección de Medicina Forense establece la causa directa del fallecimiento.
Según el informe forense, la chef falleció en un establecimiento de salud a las 2:20 de la tarde. El documento también clasifica la causa de muerte como externa y señala que la intencionalidad fue desconocida, sin ofrecer mayores detalles sobre esta determinación.
En el apartado correspondiente al estado patológico que produjo directamente el fallecimiento, la médica responsable del informe escribió: "Hemorragia epidural reciente de médula espinal". Esta misma condición aparece consignada como la causa directa de la muerte, según el documento al que tuvo acceso exclusivo Azteca Noticias.
Asimismo, el acta detalla las causas antecedentes relacionadas con el fallecimiento. Entre ellas menciona una hemorragia en el arco posterior de la vértebra C-1, traumatismo de cuello e infiltración en esa misma región anatómica, a nivel de dicha vértebra.
La información adquiere relevancia en medio de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público para esclarecer la muerte de la chef y determinar si existió responsabilidad médica durante el procedimiento al que se sometió antes de fallecer.
Como parte de estas diligencias, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentó el 20 de noviembre un requerimiento fiscal contra el médico Pablo Alberto Cerritos Herrera, quien atendió a Sandra Díaz. El profesional es señalado por el presunto delito de homicidio imprudente grave.
Posteriormente, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron una orden judicial y capturaron al médico el martes 24 de noviembre. Tras su detención, deberá comparecer ante las autoridades judiciales en la audiencia de declaración de imputado, en la que se determinarán las medidas correspondientes.
La muerte de Sandra Díaz, conocida por miles de hondureños como la chef Sandra, ocurrió el miércoles 10 de junio de 2026, precisamente el día en que cumplía 46 años. Su fallecimiento provocó consternación entre familiares, compañeros de trabajo y seguidores que la acompañaban a través de la televisión y las plataformas digitales.
Originaria del municipio de La Libertad, en el departamento de Comayagua, Díaz se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la gastronomía hondureña. Su carisma, cercanía con el público y pasión por la cocina le permitieron construir una trayectoria que trascendió las pantallas.
También mantenía una relación sentimental con Juan Fernando Lobo, conocido como Juanfer, con quien compartía pantalla en el programa "La Receta del Amor". La pareja era reconocida por sus seguidores, quienes acompañaban sus proyectos y apariciones públicas.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el día de su muerte Sandra acudió a una clínica privada ubicada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa. El establecimiento, identificado como Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), era el lugar donde recibió atención del médico Pablo Alberto Cerritos Herrera, señalado como su médico de confianza.
Las diligencias fiscales establecen que la chef llegó al centro médico para someterse a un tratamiento estético conocido como "cóctel para el rostro".
Según la versión de su pareja y los datos incorporados a la investigación, después de la aplicación de un medicamento en la zona de la nuca, Sandra manifestó haber sentido una fuerte descarga eléctrica en el cuerpo.
El expediente fiscal señala que el médico ordenó administrarle tres medicamentos por vía intravenosa y posteriormente le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en la zona del cuello. Después del procedimiento, la paciente comenzó a presentar dificultades para respirar y malestar general, hasta que finalmente se desvaneció.
Ante el deterioro de su estado de salud, se solicitó su traslado de emergencia a un hospital. Su pareja, Juan Fernando Lobo, la llevó en su vehículo particular hasta el Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron que había ingresado sin signos vitales.
Tras el fallecimiento, sus familiares presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigaran las circunstancias del procedimiento. Ahora, con la divulgación de la constancia de defunción y la captura del profesional señalado, el caso suma nuevos elementos a una investigación cuyo desenlace deberá determinarse en los tribunales.