De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el día de su muerte Sandra acudió a una clínica privada ubicada en una torre de la colonia Lomas del Guijarro, en Tegucigalpa. El establecimiento, identificado como Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), era el lugar donde recibió atención del médico Pablo Alberto Cerritos Herrera, señalado como su médico de confianza.