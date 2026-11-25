La noticia del secuestro de su esposa e hijos no se hizo pública en ese momento. "Teníamos temor de que sucediera algo raro, vos sabes que la gente que se dedica a eso es muy peligrosa, en el momento que tienen la valentía de ejecutar un secuestro es porque están dispuestos a hacer cualquier cosa, entonces como familia tomamos la decisión de no hacerlo público, porque a veces la gente en vez de apoyar, hablan cosas que no son así, eso fue algo al azar o gente que no conocías, por envidia o no sé qué pasó. A mí lo que me dijeron en ese momento fue que se habían equivocado, que pensaron que mi esposa era la mujer de Wilson, entonces por eso ellos habían hecho eso, pero la verdad nosotros tomamos la decisión de no hacerlo público para evitar más problemas".