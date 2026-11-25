Así ha sido la dolorosa historia de secuestros que ha sufrido Jerry Palacios, el exfutbolista que destacó en la Liga Nacional y en el extranjero. Mataron a su hermano y también raptaron a su esposa e hijos. ¿Qué hace ahora?
Actualmente Jerry Palacios tiene 44 años y se retiró oficialmente del fútbol profesional en septiembre de 2019, tras una trayectoria iniciada en 2001 que incluyó participaciones en los mundiales con la Selección de Honduras.
Jerry Palacios jugó dos Copas del Mundo con Honduras: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La Copa del Mundo del 2010 la disputó tras la lesión de Julio César "Rambo" de León.
Jerry quedó en la historia del fútbol junto a Wilson y Johnny Palacios, ya que se convirtieron en los primeros tres hermanos convocados en una misma selección para un Mundial de Fútbol de la FIFA, el de Sudáfrica 2010.
La vida de Jerry Palacios cambió por completo tras retirarse del fútbol profesional. Su último equipo fue el Belmopan Bandits de Belice.
Jerry Palacios en La Ceiba junto a su familia alquilan propiedades, además de tener un complejo deportivo de fútbol y una academia para niños.
Además, junto a sus hermanos tienen un podcast donde hacen entrevistas a exjugadores. Jerry, Milton y Johnny están en La Ceiba; Wilson en Miami, EE UU. Las entrevistas las publican en sus redes sociales, sobre todo en Facebook y el podcast se llama "El Podcast de la Dinastía".
Jerry Palacios dirige el podcast y lo graban en La Ceiba, Atlántida. Tiene apoyo de sus hermanos en este proyecto. Aunque tienen un presente muy bendecido, la vida de la familia Palacios y la de Jerry tuvo tragedias en el pasado.
En octubre del 2007, el hermano menor de los Palacios, Edwin René, fue secuestrado. Los secuestradores solicitaron inicialmente 200,000 dólares, aunque versiones extraoficiales de la época mencionaron hasta cinco millones de lempiras como pago.
En ese momento Wilson Palacios jugaba en Inglaterra y puso buena parte del dinero que pedían los secuestradores, también se hizo una recolecta por parte del centro educativo donde estaba Edwin René (foto) y dinero de la demás familia. No obstante, el final fue trágico.
El dinero fue entregado el 13 de noviembre de 2007, dos semanas después del rapto. Pese al pago, el joven nunca fue liberado y sus restos fueron hallados en mayo de 2009 en Omoa, Cortés.
Pero no queda ahí, años después, Jerry Palacios sufrió el secuestro de otros miembros de su familia. Gracias a Dios ellos pudieron ser rescatados sin que pasara algo más.
Mientras Palacios estaba en Honduras jugando para Olimpia, la esposa y los dos hijos de Jerry también fueron secuestrados durante una semana en Tegucigalpa y finalmente fueron liberados ilesos tras la negociación y presión policial, sin que trascendiera un pago de rescate.
Uno de los hijos tenía meses de nacido cuando se dio el secuestro. Palacios dijo hace unos meses que los secuestradores, quienes querían secuestrar a la familia de Wilson Palacios, entraron a la casa y se toparon con la familia de Jerry.
"Después de mi regreso de China, me tocó jugar con Marathón y mi esposa y mis hijos se quedaron en Tegucigalpa, y también me la secuestraron. Estuvo una semana secuestrada con mis dos hijos, uno recién nacido, tenía un mes cuando sucedió, nos volvió a pasar, fueron dos veces y gracias a Dios no pasó a más", reveló Jerry Palacios en una entrevista años atrás.
La noticia del secuestro de su esposa e hijos no se hizo pública en ese momento. "Teníamos temor de que sucediera algo raro, vos sabes que la gente que se dedica a eso es muy peligrosa, en el momento que tienen la valentía de ejecutar un secuestro es porque están dispuestos a hacer cualquier cosa, entonces como familia tomamos la decisión de no hacerlo público, porque a veces la gente en vez de apoyar, hablan cosas que no son así, eso fue algo al azar o gente que no conocías, por envidia o no sé qué pasó. A mí lo que me dijeron en ese momento fue que se habían equivocado, que pensaron que mi esposa era la mujer de Wilson, entonces por eso ellos habían hecho eso, pero la verdad nosotros tomamos la decisión de no hacerlo público para evitar más problemas".
Jerry contó en su momento cómo ocurrió el secuestro de su familia: "Fue en la calle, ella iba en la mañana a dejar a mi hijo mayor a la escuela, lógicamente tenía que llevar al pequeño, porque estaba recién nacido, tenía un mes; la interceptaron, la montaron a un carro, se la llevaron, el vehículo lo dejaron botado y a ella y a mis dos hijos los traspasaron a otro auto y así fue como sucedió".
Jerry Palacios debutó en el fútbol profesional en 2001 con el Club Deportivo Olimpia de Honduras. También vistió las camisetas de Motagua, Vida, Marathón, Platense, Real Sociedad y Real de Minas.
En el extranjero, Jerry Palacios defendió los colores del Alajuelense de Costa Rica, Hangzhou Greentown y Hunan Billows de China, ATM FA de Malasia y Belmopan Bandits de Belice.
Jerry Palacios anotó 5 goles con la Selección de Honduras en 25 partidos internacionales. Jugó dos duelos en el Mundial 2010 y fue parte del plantel en Brasil 2014.