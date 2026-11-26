Tegucigalpa, Honduras. Conocer cómo vota cada uno de los 128 diputados, cuánto participa en las sesiones legislativas y cuáles son las leyes que respalda o rechaza podría dejar de ser una tarea complicada para los hondureños. El Congreso Nacional se prepara para implementar un nuevo sistema electrónico de votación que permitirá a los ciudadanos acceder en tiempo real a las decisiones de sus representantes, además de incorporar herramientas de identificación biométrica e inteligencia artificial. La iniciativa forma parte del proyecto Congreso 4.0, para cuya implementación el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, suscribió un convenio con el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Fracassetti.

Más allá de la renovación tecnológica, el proyecto representa una oportunidad para fortalecer la rendición de cuentas de los diputados, facilitar la fiscalización ciudadana y disponer de registros individualizados sobre el desempeño de los parlamentarios.

Diputados deberán acreditar su identidad

Uno de los principales cambios será la sustitución del mecanismo de votación mediante tarjetas por un sistema de identificación biométrica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La propuesta contempla que cada diputado disponga de una computadora en su curul y que, al momento de emitir su voto, su identidad sea verificada mediante reconocimiento facial o, como mínimo, huella digital.

Sépalo Medición del desempeño La inteligencia artificial facilitará la consulta y comparación de las intervenciones parlamentarias.

Con ello se busca impedir que una persona vote desde el curul de otro legislador y garantizar que cada decisión quede vinculada al diputado que la emitió. “Todos sabemos que el sistema de votación está obsoleto, ya caducó, ya no funciona, tiene 16 años”, reconoció Zambrano, al explicar las dificultades que presenta el equipo actual y los intentos fallidos por actualizarlo.

Bajo la lupa ciudadana

​​​​​​La modernización también contempla la incorporación de inteligencia artificial para procesar información sobre la actividad parlamentaria. Según lo anunciado, los hondureños podrán consultar las intervenciones de los diputados, el tiempo que utilizan durante las sesiones y comparar su participación en el trabajo legislativo. La plataforma estará vinculada con la página institucional del Congreso Nacional. “Y lo más importante es que la gente tendría al momento, de manera instantánea, cómo votamos, qué leyes aprobamos y qué es lo que está trabajando este Congreso Nacional”, afirmó Zambrano.

Dato Identificación biométrica Los diputados deberán acreditar su identidad mediante reconocimiento facial o huella digital para emitir su voto.

La disponibilidad de estos registros permitiría a los ciudadanos evaluar el comportamiento de sus representantes, identificar sus posiciones frente a determinadas iniciativas y contrastar sus discursos públicos con las decisiones que toman en el pleno. El alcance de esta herramienta dependerá, sin embargo, de que la información sea pública, completa, fácilmente consultable y permanezca disponible para realizar comparaciones históricas.

Los equipos técnicos del Congreso Nacional y del PNUD llevan entre cinco y seis meses trabajando en la elaboración de las bases y los requerimientos del nuevo sistema. El organismo internacional acompañará el proceso de licitación y adjudicación de la plataforma, cuyo presupuesto fue aprobado en abril de 2026, según Zambrano.

Además Votaciones en tiempo real Los ciudadanos podrán conocer cómo votan sus representantes y qué leyes aprueba el Congreso.

Una vez adjudicado el contrato y transferidos los recursos, la instalación e implementación técnica podría tomar entre seis y nueve meses, por lo que su entrada en funcionamiento podría concretarse en 2027, dependiendo del avance de la contratación. El proyecto también busca fortalecer la cadena de custodia de los documentos legislativos, mejorar la seguridad de los registros y garantizar la trazabilidad de los procesos de aprobación.

Las interrogantes pendientes

​​​​​​Aunque el anuncio plantea avances importantes en materia de transparencia legislativa, todavía quedan aspectos por esclarecer, entre ellos el costo total de la inversión, la fecha de licitación, los mecanismos de protección de los datos biométricos y el nivel de acceso que tendrán los ciudadanos a los registros históricos de las votaciones. También será determinante conocer si la plataforma permitirá descargar bases de datos, consultar votaciones nominales por decreto y verificar las modificaciones realizadas a los proyectos de ley durante su discusión.