Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscribieron este martes 24 de noviembre un convenio de cooperación interinstitucional para modernizar el sistema de votación electrónica del hemiciclo legislativo, mediante una inversión de 135.4 millones de lempiras. El proyecto, denominado Congreso 4.0: Transparencia, Innovación y Confianza para una Nueva Legislatura, busca digitalizar los procesos parlamentarios, garantizar el registro seguro de las votaciones e incorporar herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial. El acuerdo fue firmado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, y el representante residente del PNUD en Honduras, Alessandro Frassetti, con el objetivo de garantizar el registro individualizado del voto de los 128 diputados propietarios y facilitar el acceso de la ciudadanía a las decisiones legislativas.

De acuerdo con los datos del convenio, el proyecto tendrá un plazo de ejecución de 25 meses y contará con una inversión total de 5.18 millones de dólares, equivalentes a unos 135.4 millones de lempiras. Los recursos serán financiados íntegramente con fondos propios del Congreso Nacional. La modernización contempla la instalación de dispositivos tecnológicos y computadoras actualizadas directamente en los curules de los congresistas. Estos equipos permitirán registrar de manera individual cada votación, ordenar el uso de la palabra y agilizar el desarrollo de las sesiones en el pleno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Lo más importante es que la gente verá cómo votamos, qué leyes aprobamos, para que vean que este Congreso Nacional está trabajando", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.