Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscribieron este martes 24 de noviembre un convenio de cooperación interinstitucional para modernizar el sistema de votación electrónica del hemiciclo legislativo, mediante una inversión de 135.4 millones de lempiras.
El proyecto, denominado Congreso 4.0: Transparencia, Innovación y Confianza para una Nueva Legislatura, busca digitalizar los procesos parlamentarios, garantizar el registro seguro de las votaciones e incorporar herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial.
El acuerdo fue firmado por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, y el representante residente del PNUD en Honduras, Alessandro Frassetti, con el objetivo de garantizar el registro individualizado del voto de los 128 diputados propietarios y facilitar el acceso de la ciudadanía a las decisiones legislativas.
De acuerdo con los datos del convenio, el proyecto tendrá un plazo de ejecución de 25 meses y contará con una inversión total de 5.18 millones de dólares, equivalentes a unos 135.4 millones de lempiras. Los recursos serán financiados íntegramente con fondos propios del Congreso Nacional.
La modernización contempla la instalación de dispositivos tecnológicos y computadoras actualizadas directamente en los curules de los congresistas. Estos equipos permitirán registrar de manera individual cada votación, ordenar el uso de la palabra y agilizar el desarrollo de las sesiones en el pleno.
"Lo más importante es que la gente verá cómo votamos, qué leyes aprobamos, para que vean que este Congreso Nacional está trabajando", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El programa Congreso 4.0 abarcará cuatro ejes estratégicos: la modernización de los procesos legislativos internos, la implementación de un sistema integral de votación, el fortalecimiento del modelo de Congreso Abierto y el desarrollo de capacidades técnicas para garantizar la sostenibilidad de la plataforma.
Por su parte, el representante residente del organismo internacional destacó que la incorporación de herramientas digitales permitirá a la población auditar el desempeño parlamentario y ampliará los mecanismos de participación ciudadana e inclusión para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
"Hoy hacemos una alianza con el Congreso Nacional; lo que queremos es que la tecnología agilice los procesos legislativos, este proyecto adopta un enfoque integral institucional y digital", afirmó Alessandro Frassetti, representante residente del PNUD.
Como parte de la ejecución del convenio, los 128 diputados y el personal legislativo recibirán jornadas de capacitación para aprender a utilizar las nuevas herramientas digitales antes de que la plataforma entre en pleno funcionamiento.
"Una idea muy clara: la tecnología es una herramienta, lo importante es que estos cambios se traduzcan con transparencia y rendición de cuentas", puntualizó Frassetti.
Con la implementación del sistema, el Poder Legislativo busca sustituir los mecanismos actuales de conteo y registro parlamentario por una infraestructura tecnológica que permita publicar en tiempo real el sentido del voto de cada diputado, fortalecer la transparencia y facilitar que los hondureños den seguimiento a las decisiones de sus representantes.