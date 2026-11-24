El Paraíso. Una mujer de 31 años fue detenida en las últimas horas por suponerla responsable del delito de homicidio imprudente en perjuicio del agente de policía Ervin Josué Hernández Sosa.
La captura se registró mediante acciones coordinadas entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), asignados a la Unidad Departamental de Policía #7 (UDEP-7).
El operativo policial se desarrolló en el barrio El Calvario del municipio de El Paraíso, después de investigar un accidente de tránsito tipo colisión.
La detenida es originaria del barrio San Isidro y, al momento de su aprehensión, las autoridades le decomisaron un vehículo tipo turismo de color azul.
De acuerdo con el reporte policial publicado en Facebook, el suceso vial ocurrió en horas de la noche del pasado domingo 22 de noviembre en la carretera CA-6, que conduce de El Paraíso hacia la aduana de Las Manos, específicamente a la altura de la residencial Santa Martha.
Las investigaciones detallan que, luego de producirse la colisión, la conductora abandonó la escena sin auxiliar al agente Hernández Sosa, quien fue trasladado de emergencia debido a las lesiones hacia un centro asistencial en Tegucigalpa. Pese a los esfuerzos médicos, el funcionario policial murió al momento de ingresar al centro hospitalario.
La mujer fue trasladada a las oficinas de la DPI en El Paraíso. Posteriormente, será puesta a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente por el delito que se le atribuye.