El Paraíso. Una mujer de 31 años fue detenida en las últimas horas por suponerla responsable del delito de homicidio imprudente en perjuicio del agente de policía Ervin Josué Hernández Sosa.

La captura se registró mediante acciones coordinadas entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), asignados a la Unidad Departamental de Policía #7 (UDEP-7).

El operativo policial se desarrolló en el barrio El Calvario del municipio de El Paraíso, después de investigar un accidente de tránsito tipo colisión.