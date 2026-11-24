La víctima fue identificada como Yaneli López, quien, según información preliminar, intentaba cruzar uno de los carriles de la carretera cuando fue atropellada por el vehículo.

San Pedro Sula, Honduras. Un accidente de tránsito se registró este martes frente a la residencial Villas Paraíso, en San Pedro Sula, donde una mujer de 46 años perdió la vida tras ser embestida por una camioneta cuyo conductor abandonó la escena.

De acuerdo con los testimonios, la mujer se disponía a cruzar el carril que conduce hacia la zona de Los Cármenes cuando una camioneta Ford Escape, que presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad, la embistió.

Tras el impacto, el conductor del automotor no se detuvo para auxiliar a la víctima, sino que huyó del lugar, dejando a la mujer gravemente herida.

Según personas que presenciaron lo ocurrido, Aneli López se dirigía a su trabajo en una glorieta ubicada en una escuela cercana de donde ocurrió el accidente.

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Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y determinar la responsabilidad de quien conducía el vehículo.