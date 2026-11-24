Una tragedia cobró la mañana del lunes 23 de noviembre la vida de dos primos tras quedar soterrados por un alud mientras trabajaban en la nivelación de un terreno en la colonia 10 de Enero, del sector Cofradía, de San Pedro Sula.
Las víctimas fueron identificados como Cristian Noé García Martínez (de 31 años) y Héctor Orlando García García (de 39), ambos originarios de Pespire, Choluteca, y residentes de la zona donde sucedió el hecho.
De acuerdo con el relato de personas que estaban en la escena, la tragedia ocurrió alrededor de las 9:30 am cuando los obreros realizaban trabajos para emparejar el terreno de un plantel en un cerro donde se edificará una vivienda.
Según los testimonios, solo escucharon los gritos desesperados de los compañeros que trabajaban junto a los primos que pedían ayuda a los vecinos mientras escarbaban la tierra a fin de poder sacarlos con vida. Pese al esfuerzo que realizaron para salvarlos, la cantidad de tierra que cayó sobre ellos los asfixió.
Cuando finalmente liberaron los cuerpos de entre la tierra, elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes también acompañaron las labores de rescate, confirmaron que Cristian Noé García Martínez y Héctor Orlando García estaban muertos.
Entre la consternación, los parientes dijeron que los primos estaban abrazados en el momento en que lograron desenterrarlos. Tras rescatarlos, ambos cuerpos fueron llevados a un centro comunal de Cofradía donde eran velados.
Carla Vanesa Enamorado, esposa de Cristian García, dijo que él y Héctor salieron de su casa, ubicada a unas tres cuadras del plantel, a las 7:00 am para empezar su jornada laboral. Entre lágrimas, dijo que nunca se imaginó lo que ocurriría.
Consternada, manifestó que su esposo y el primo eran hombres trabajadores y muy queridos en la comunidad que los vio crecer. Además, contó que con Cristian no tuvo hijos; en cambio, Héctor era padre de un joven.
Una vecina de las víctimas las describió como personas respetuosas y trabajadoras. “Es triste lo que ha ocurrido, ayer estaba platicando conmigo y hoy están muertos”, manifestó mientras acompañaba a los parientes.
Autoridades del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar para realizar el reporte de los levantamientos; sin embargo, entregaron los cuerpos a las familias para que continuaran con la velación.
El plantel donde ocurrió la tragedia, se encuentra en a la par de un cerro del cual se desprendió el alud de tierra que mató a los primos.