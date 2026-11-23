La captura de una joven que aparecía en videos de TikTok junto a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de El Diablo, ha generado comentarios en redes sociales. La mujer fue detenida durante un operativo de las fuerzas de seguridad en el departamento de Yoro.
La joven fue identificada como Kenya Griselda Sierra Palma, una de las seis personas detenidas durante una intervención en el caserío Limón, aldea Pueblo Viejo, en una zona montañosa del municipio de Yorito.
Sierra Palma llamó la atención de los usuarios de las redes sociales debido a los videos que circulaban en los que aparece junto a Ferrera Rodas, señalado como presunto cabecilla del denominado Cartel del Diablo, una estructura criminal relacionada con hechos violentos en esa región del país.
En las grabaciones difundidas en TikTok se observa la cercanía que mantenía con el hombre conocido como El Diablo. En uno de los videos, ambos aparecen compartiendo en un ambiente que aparenta ser su hogar, lo que despertó la curiosidad de quienes siguen el contenido de la joven.
De acuerdo con publicaciones difundidas después de su detención, Sierra Palma habría mantenido una relación sentimental con El Diablo. Sin embargo, las autoridades no han detallado las circunstancias de ese vínculo ni el papel que presuntamente desempeñaba dentro de la estructura investigada.
La aprehensión de la joven se produjo durante un despliegue de las fuerzas de seguridad en el caserío Limón, aldea Pueblo Viejo, donde también fueron detenidos cinco hombres que, según las autoridades, serían presuntos integrantes de la Pandilla 18.
Durante el procedimiento, los equipos de seguridad encontraron un arsenal que incluía dos fusiles AR-15, una escopeta calibre 12, dos pistolas calibre 40 y un arma de fabricación artesanal. Además, decomisaron una granada de fragmentación.
En el operativo participaron elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerzas Especiales y Tropas Especializadas en Selva (TESÓN), con el acompañamiento de la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC).
La intervención forma parte de las acciones de búsqueda emprendidas por las autoridades para localizar a Esteban Ferrera, alias El Diablo, señalado como jefe del Cartel del Diablo, organización criminal que opera en el departamento de Yoro.
Las operaciones de seguridad se intensificaron después de la masacre que dejó 12 personas muertas en distintos hechos registrados el miércoles 18 de noviembre en Yorito. Tras los asesinatos, el grupo criminal se habría atribuido la responsabilidad mediante mensajes y videos difundidos en redes sociales.
Para dar con el paradero de alias El Diablo, las autoridades han desplegado más de 2,000 efectivos policiales y militares, entre unidades de inteligencia, investigación criminal y fuerzas especiales.