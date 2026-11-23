San Pedro Sula, Honduras. El sector educativo busca fortalecer la educación técnica mediante la transformación de centros educativos en institutos especializados y la ampliación de los bachilleratos técnicos, con el propósito de preparar a los jóvenes para responder a las demandas del mercado laboral y generar sus propios ingresos. La iniciativa impulsada por la Secretaría de Educación pretende que los estudiantes, además de recibir formación académica, desarrollen habilidades prácticas que les permitan incorporarse a diferentes actividades productivas, emprender negocios o acceder a oportunidades de empleo. Durante una reciente visita a San Pedro Sula, la viceministra de Educación, Angélica Sandres, manifestó que fortalecer la formación técnica es importante para ofrecer a los alumnos una preparación más completa, que incluya conocimientos prácticos, liderazgo y competencias necesarias para desenvolverse en el mundo laboral. La funcionaria explicó que la intención es proporcionar herramientas útiles para que los jóvenes puedan enfrentar los desafíos de la vida y contar con alternativas para obtener ingresos económicos. Asimismo, indicó que los aspectos técnicos y pedagógicos de esta propuesta están en revisión para evaluar su impacto y las posibilidades de ampliar este modelo educativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con esta estrategia, los estudiantes podrían tener mayores opciones al momento de elegir una especialidad de bachillerato, de acuerdo con sus intereses y las oportunidades que ofrece el mercado laboral.

El director distrital de Educación, Gilberto Benítez, consideró que Honduras necesita implementar estrategias que hagan más atractiva la educación y contribuyan a reducir la deserción escolar.

A criterio del funcionario, el sistema educativo debe avanzar hacia una formación que no se limite a los conocimientos académicos tradicionales, sino que también prepare a los estudiantes para desarrollar habilidades que puedan convertirse en oportunidades económicas.

"El mundo no nos está pidiendo ya solamente que aprendamos a leer, a escribir y analizar, sino que en Honduras sería bueno ir pensando en implementar carreras técnicas", expresó a LA PRENSA. Benítez señaló que no basta con incorporar nuevas especialidades al Currículo Nacional Básico o contratar docentes para impartirlas. También es necesario equipar los centros educativos con talleres, herramientas y materiales que permitan a los alumnos desarrollar sus conocimientos mediante prácticas. Aunque San Pedro Sula ya cuenta con instituciones que ofrecen este tipo de preparación, consideró que es necesario ampliar la cobertura y facilitar que más jóvenes tengan acceso a una formación especializada. La zona norte cuenta con diferentes centros públicos que ofrecen formación técnica a los jóvenes, entre ellos el Centro Técnico Hondureño Alemán, Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), los Centros Técnicos Municipales, el Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea y el Centro de Capacitación Técnica de Chamelecón. El funcionario también destacó que los oficios y los emprendimientos representan alternativas económicas que deben ser consideradas dentro de las opciones de formación.

Como ejemplo, mencionó actividades como la elaboración de dulces y alimentos, que generan movimiento comercial durante eventos como la Feria Juniana, así como los talleres de reparación de teléfonos celulares y la venta de dispositivos electrónicos. Explicó que algunos de estos oficios pueden generar ingresos importantes y convertirse en una alternativa para quienes no logran incorporarse al mercado laboral mediante una carrera universitaria. Benítez consideró que fortalecer la educación técnica en la zona norte es fundamental debido a la actividad industrial, comercial y empresarial que caracteriza a esta región del país. Señaló que Honduras no tiene capacidad para ofrecer empleo a todos los profesionales que egresan cada año de las universidades, por lo que es necesario diversificar la formación y preparar a los jóvenes para otras actividades productivas. El director distrital indicó que las carreras técnicas también pueden facilitar la creación de pequeños negocios y empresas, lo que permitiría a los graduados generar sus propios ingresos. Agregó que muchos jóvenes terminan sus estudios con incertidumbre sobre sus posibilidades de encontrar empleo, situación que en algunos casos los lleva a considerar la migración como una alternativa. Por ello, insistió en que la educación debe ofrecer herramientas que permitan a los estudiantes encontrar oportunidades dentro del país, ya sea mediante un empleo o el desarrollo de emprendimientos

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