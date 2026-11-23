San Pedro Sula, Honduras. El sector educativo busca fortalecer la educación técnica mediante la transformación de centros educativos en institutos especializados y la ampliación de los bachilleratos técnicos, con el propósito de preparar a los jóvenes para responder a las demandas del mercado laboral y generar sus propios ingresos.
La iniciativa impulsada por la Secretaría de Educación pretende que los estudiantes, además de recibir formación académica, desarrollen habilidades prácticas que les permitan incorporarse a diferentes actividades productivas, emprender negocios o acceder a oportunidades de empleo.
Durante una reciente visita a San Pedro Sula, la viceministra de Educación, Angélica Sandres, manifestó que fortalecer la formación técnica es importante para ofrecer a los alumnos una preparación más completa, que incluya conocimientos prácticos, liderazgo y competencias necesarias para desenvolverse en el mundo laboral.
La funcionaria explicó que la intención es proporcionar herramientas útiles para que los jóvenes puedan enfrentar los desafíos de la vida y contar con alternativas para obtener ingresos económicos.
Asimismo, indicó que los aspectos técnicos y pedagógicos de esta propuesta están en revisión para evaluar su impacto y las posibilidades de ampliar este modelo educativo.
Con esta estrategia, los estudiantes podrían tener mayores opciones al momento de elegir una especialidad de bachillerato, de acuerdo con sus intereses y las oportunidades que ofrece el mercado laboral.
El director distrital de Educación, Gilberto Benítez, consideró que Honduras necesita implementar estrategias que hagan más atractiva la educación y contribuyan a reducir la deserción escolar.
A criterio del funcionario, el sistema educativo debe avanzar hacia una formación que no se limite a los conocimientos académicos tradicionales, sino que también prepare a los estudiantes para desarrollar habilidades que puedan convertirse en oportunidades económicas.
"El mundo no nos está pidiendo ya solamente que aprendamos a leer, a escribir y analizar, sino que en Honduras sería bueno ir pensando en implementar carreras técnicas", expresó a LA PRENSA.
Benítez señaló que no basta con incorporar nuevas especialidades al Currículo Nacional Básico o contratar docentes para impartirlas. También es necesario equipar los centros educativos con talleres, herramientas y materiales que permitan a los alumnos desarrollar sus conocimientos mediante prácticas.
Aunque San Pedro Sula ya cuenta con instituciones que ofrecen este tipo de preparación, consideró que es necesario ampliar la cobertura y facilitar que más jóvenes tengan acceso a una formación especializada.
La zona norte cuenta con diferentes centros públicos que ofrecen formación técnica a los jóvenes, entre ellos el Centro Técnico Hondureño Alemán, Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), los Centros Técnicos Municipales, el Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea y el Centro de Capacitación Técnica de Chamelecón.
El funcionario también destacó que los oficios y los emprendimientos representan alternativas económicas que deben ser consideradas dentro de las opciones de formación.
Como ejemplo, mencionó actividades como la elaboración de dulces y alimentos, que generan movimiento comercial durante eventos como la Feria Juniana, así como los talleres de reparación de teléfonos celulares y la venta de dispositivos electrónicos.
Explicó que algunos de estos oficios pueden generar ingresos importantes y convertirse en una alternativa para quienes no logran incorporarse al mercado laboral mediante una carrera universitaria.
Benítez consideró que fortalecer la educación técnica en la zona norte es fundamental debido a la actividad industrial, comercial y empresarial que caracteriza a esta región del país.
Señaló que Honduras no tiene capacidad para ofrecer empleo a todos los profesionales que egresan cada año de las universidades, por lo que es necesario diversificar la formación y preparar a los jóvenes para otras actividades productivas.
El director distrital indicó que las carreras técnicas también pueden facilitar la creación de pequeños negocios y empresas, lo que permitiría a los graduados generar sus propios ingresos.
Agregó que muchos jóvenes terminan sus estudios con incertidumbre sobre sus posibilidades de encontrar empleo, situación que en algunos casos los lleva a considerar la migración como una alternativa.
Por ello, insistió en que la educación debe ofrecer herramientas que permitan a los estudiantes encontrar oportunidades dentro del país, ya sea mediante un empleo o el desarrollo de emprendimientos
Más oferta de educación técnica en la ciudad
Como parte de los cambios en la oferta educativa de San Pedro Sula, el Instituto Primero de Mayo comenzará una nueva etapa en 2027, cuando iniciará su funcionamiento como instituto técnico.
Con esta transformación, el centro educativo se sumará a la lista de instituciones de la ciudad que ofrecen formación especializada en diferentes áreas.
La demanda por las carreras técnicas también se refleja en el Instituto Técnico Alemán, que durante las últimas semanas realizó pruebas de admisión a más de 800 jóvenes interesados en ingresar a la institución.
El licenciado Ulises Romero informó que las evaluaciones se desarrollaron para las diferentes especialidades que ofrece el centro educativo, entre ellas el bachillerato en Mecánica Industrial, Electrónica, Mecánica Automotriz, Refrigeración y Construcciones Metálicas.
Estas áreas figuran entre las especialidades con mayor demanda en la institución y están vinculadas con actividades industriales y productivas que requieren personal capacitado.
La ampliación de la educación técnica representa un reto para el sistema educativo hondureño, debido a que requiere inversión en infraestructura, equipamiento y formación docente para garantizar que los estudiantes reciban conocimientos que puedan aplicar en el ámbito laboral.
El objetivo es que los jóvenes no solamente obtengan un título de educación media, sino que también egresen con habilidades que les permitan trabajar, emprender y responder a las necesidades económicas de sus comunidades.