San Pedro Sula, Honduras. Más de 10 unidades del transporte público son decomisadas cada semana en la zona norte del país, como resultado de los operativos de supervisión que ejecuta la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para sancionar a los conductores que incumplen la Ley de Tránsito. El subcomisionado Jairo Ramos, jefe regional de Tránsito en la zona norte, explicó que las denuncias ciudadanas se han convertido en una herramienta importante para fortalecer los controles, debido a que usuarios del transporte público y otros conductores envían fotografías y videos que evidencian las infracciones cometidas en las carreteras. El funcionario destacó que la habilitación de una línea permanente de denuncias ha permitido identificar situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros y actuar contra los responsables. "Hemos tenido un efecto extraordinario. Parte de este trabajo que hacemos también es el ciudadano que nos denuncia, que nos pone en conocimiento, que nos manda evidencia, algún material de videos y fotográficos de personas que infringen la Ley de Tránsito y que vulneran la seguridad de los usuarios", manifestó Ramos. Como muestra de la intensidad de los operativos, el subcomisionado indicó que en una jornada las autoridades llegaron a decomisar hasta 60 unidades en un período de 24 horas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ramos consideró que los conductores del transporte público deben ser los más capacitados y responsables, debido a que tienen bajo su responsabilidad el traslado diario de decenas de personas. "El transporte público debe tener los conductores más capacitados, los conductores más responsables, los conductores con más experiencia y con la mayor observancia en la Ley de Tránsito porque transportan personas", expresó.

El jefe regional de Tránsito explicó que varias unidades permanecen en los predios de la institución porque sus propietarios no cuentan con los recursos económicos para cancelar las multas acumuladas por las infracciones cometidas.

Aclaró que, mientras las sanciones pendientes no sean pagadas, los vehículos no pueden ser retirados, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación vigente. Los operativos, añadió, también buscan generar conciencia entre los propietarios de las unidades para que asuman su responsabilidad sobre el comportamiento de los conductores y las condiciones en que prestan el servicio.

Los infractores son los conductores

Por su parte, el dirigente del transporte Johny Ortiz manifestó su preocupación por los decomisos y pidió a las autoridades revisar los procedimientos para evitar que los propietarios de las unidades resulten perjudicados económicamente por infracciones cometidas por sus conductores. Ortiz consideró que las sanciones deben dirigirse principalmente contra la persona que maneja el vehículo, mediante multas, retención o suspensión de la licencia, según la gravedad y reincidencia de las faltas. "El que comete la infracción es el conductor. Lo que se debe hacer es retenerle la licencia y, si es posible, suspendérsela. Si es reincidente, hasta se le puede suspender de forma definitiva la licencia de conducir", expresó. El dirigente señaló que, aunque las autoridades pueden requerir o decomisar temporalmente una unidad para que su propietario se presente, esta debería ser entregada al dueño una vez cumplido el procedimiento correspondiente, mientras el conductor responde por la infracción.

Para denunciar Línea directa El jefe regional de Tránsito informó que la DNVT habilitó la línea telefónica 3336-0764, disponible las 24 horas, para que los ciudadanos denuncien maniobras temerarias e infracciones cometidas por conductores del transporte público y otros motoristas.

Advirtió que mantener los autobuses fuera de circulación durante una o dos semanas representa pérdidas para los empresarios, quienes deben continuar afrontando gastos de operación, repuestos, combustibles y otras obligaciones. "Una o dos semanas paradas sin poder generar y el conductor lo que hace es irse para su casa, buscar en otra empresa de transporte trabajo o irse para otro lugar a trabajar. Entonces, quien queda con el problema es el dueño de la unidad", manifestó. Ortiz agregó que el sector transporte ya enfrenta dificultades económicas por el incremento en los costos de operación y los problemas de inseguridad que afectan a los empresarios y trabajadores desde hace varias décadas.