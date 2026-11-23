San Pedro Sula, Honduras.

A los 13 años, Edward Obed Amador tuvo que aprender a vivir lejos de sus padres, quienes emigraron a España en busca de mejores oportunidades para la familia. Mientras ellos luchaban por construir un futuro, él se aferró al fútbol como el camino para cumplir sus propios sueños. Desde la colonia 21 de Febrero, en Tegucigalpa, comenzó a construir una historia marcada por el sacrificio, la disciplina y el respaldo de sus seres queridos, especialmente de un tío que se convirtió en su segundo padre y nunca dejó de acompañarlo. Su ilusión de niño era vestir la camiseta de su querido Olimpia, pero su papá decidió sacarlo de ahí y llevarlo por otro camino. Una decisión que, con el paso de los años, terminó abriéndole otras puertas. Después de formarse en el fútbol hondureño y representar a las selecciones menores, llegó la oportunidad que tanto había esperado: viajar a Argentina y ganarse un lugar en las inferiores de Estudiantes de La Plata (Categoría D), uno de los clubes históricos del fútbol sudamericano.

Hoy, con apenas 18 años, Edward vive una experiencia que antes parecía lejana: compartir entrenamientos con futbolistas de la talla de Marcos Rojo, Tomás Palacios y Joaquín Correa, campeón de la Copa América con Argentina. Sin olvidar sus raíces ni a quienes hicieron posible este sueño, el joven hondureño trabaja cada día con la ilusión de seguir creciendo, abrirse camino en el extranjero y, algún día, representar a Honduras en lo más alto.

Entrevista con Edward Amador

Con 18 años te tocó salir del país y formarte en uno de los equipos más grandes e históricos del fútbol argentino. A otros futbolistas les cuesta un poco más dar ese salto al exterior, pero en tu caso ha sido diferente. ¿Cómo te sentís con eso?

Me siento muy alegre. Gracias a Dios se me brindó esa oportunidad a mis 18 años. Qué mejor que tomarla con personalidad y siempre con una toma de decisiones al 100 %, sabiendo que, a mi corta edad, tengo que dar ese salto y salir al extranjero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Con qué te has encontrado en tu travesía por tierras sudamericanas? ¿Qué crees que ha sido lo que más te ha marcado?​​​​​​

Me han marcado muchas cosas. Creo que estar lejos de mi familia ha sido una de las más importantes. También la madurez mental, madurar a mi corta edad y saber que lo que estoy haciendo es por cada uno de ellos y por el bien del país. Quiero que el día de mañana pueda dar otro salto de calidad y seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Lo más complicado ha sido estar lejos de la familia. De repente, mamá era quien te preparaba el almuerzo y la cena, y ahora la situación cambia un poco, ¿no?

Sí, hay momentos en los que uno quiere tener esas pláticas, conversar con su familia y compartir momentos juntos. Pero gracias a ellos se me brindó esta oportunidad. Siempre tengo en mente que estoy acá por ellos y que todo esto lo hago por ellos. Vamos a retomar más adelante tu paso por Argentina, pero también queremos conocer un poco más de vos. Muchos aficionados quizá no te identifican. ¿Nos podés decir de dónde sos y cuál ha sido tu trayectoria en el fútbol?

Soy de Tegucigalpa, de la colonia 21 de Febrero, y estudiaba en el Instituto Central Vicente Cáceres. Comencé jugando en AILAC, ahí me formé. Recuerdo que platicaba con mi papá y le decía que quería jugar al fútbol. Un día me preguntó si quería que fuéramos a un entrenamiento y, muy contento, le dije que sí. Fuimos a AILAC y estuve con el profesor Donal Sierra, quien fue el que me ayudó, tanto a mí como a mi papá, a tomar mejores decisiones sobre mi carrera a una edad temprana. Después participé en unos amistosos con el profesor Rudy, en la cancha de Real Tegucigalpa. Él me dijo que fuera a jugar Liga Mayor con él, cuando tenía 15 años. Jugué alrededor de tres o cuatro partidos. Vieron que tenía muchas condiciones y calidad, así que me dejaron jugando dos torneos de categorías inferiores. En uno quedé campeón y en el otro, subcampeón. Después me hicieron mi contrato en reservas con la UPN. Estuve ahí y, gracias a Dios, me brindaron la oportunidad de tener minutos. Sumé todos los minutos posibles y traté de hacerlo de la mejor manera. También estuve en la Selección. Fui convocado y participé en microciclos de las categorías Sub-15, Sub-16 y Sub-17. Gracias a Dios pude jugar varios torneos y amistosos con la Selección. Disputé torneos Uncaf, el Premundial, el Mundial y varios amistosos. Fue algo muy lindo. Gracias a las oportunidades que me brindaron tanto el equipo como la Selección, se me abrieron las puertas para tener una conversación con el abogado José Vallejo. El profesor Rudy Padilla habló con él y le comentó que yo tenía condiciones, que era un buen jugador y que también estudiaba en el instituto. Me lo presentó, conversé con él y tuvimos una charla. Me preguntó cuáles eran mis sueños y, sin pensarlo dos veces, le dije que siempre había soñado con salir al extranjero. Ese ha sido mi sueño y siempre lo será: estar fuera del país, jugar y cumplir eso que tanto he anhelado en mi vida. Gracias a Dios, en el Premundial hice las cosas bien. David Suazo habló con el abogado Vallejo, él conversó con mis papás y me dijeron que había una gran oportunidad para venir a realizar una prueba a Estudiantes de La Plata. Mis papás, sin pensarlo dos veces, me dijeron que sí, que era una muy buena oportunidad. Gracias a David Suazo, quien tuvo conversaciones con Verón y consiguió que nos realizaran unas pruebas, pudimos venir tres jugadores. También estuvieron otros dos compañeros que eran de la Selección Sub-17.

Después de esas pruebas lo dimos todo. Quedamos satisfechos porque nos brindamos al máximo en cada entrenamiento y regresamos nuevamente a Honduras. Nos preparamos para el Mundial, lo disputamos y, a final de año, se me presentó nuevamente la oportunidad. Me preguntaron si quería venir a jugar con las inferiores y seguir creciendo. Sin pensarlo dos veces les dije que sí. Lo hablé con mis papás, ellos me dieron el visto bueno y sabían que era una gran oportunidad para mí. Aquí estoy, gracias a Dios. Entonces, eso es un orgullo para el Instituto Central Vicente Cáceres.​​​​​​

Sí, sí. Me comentabas fuera de cámara que prácticamente fuiste el único que salió de ese instituto como futbolista para tener una oportunidad en el extranjero.

Sí, hasta el momento no he escuchado que haya salido un jugador del Instituto Central que se haya ido a jugar al extranjero. No sé si en el pasado hubo alguno que tuvo esa oportunidad. ¿Y qué te hace sentir eso?

Me hace sentir muy orgulloso, pero, sobre todo, me da más ganas de seguir esforzándome al máximo, haciendo las cosas bien y procurando que todo vaya mejor. Eso me motiva. ¿Cómo era tu vida en la 21 de Febrero? ¿Cómo era tu día a día, especialmente con tu familia fuera del país?

Yo era muy de familia. Tenía un tío que era como mi segundo padre y con él caminaba para todos lados. Me acompañaba a cada entrenamiento y a cada partido. Eso se lo reconozco mucho porque fue una de las piezas más importantes para que hoy pueda estar donde estoy. Mis papás tuvieron que emigrar a España porque había pocas oportunidades de trabajo en Honduras y necesitaban salir adelante. Por eso se fueron para allá y comenzaron a formar una nueva vida, trabajando. En la 21 de Febrero siempre andaba jugando. Desde pequeño me gustaba mucho el fútbol. Acompañaba a mi papá a todos los lugares donde iba a jugar y eso fue lo que me motivó. Siempre me gustaba andar jugando. Lo hacía en el campo de la 21 de Febrero y en todos los lugares donde me invitaban, porque me gustaba mucho. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar en reservas y, una vez que llegué ahí, siempre le di prioridad a cuidarme, estar bien y evitar que me pasara algo. Mi tío también estaba pendiente de eso, porque para mí es como un segundo padre. Él siempre procuró que siguiera mi camino y no hiciera cosas incorrectas ni anduviera jugando en otros lugares donde no tenía nada que hacer.Esa fue mi vida en la 21 de Febrero. Gracias a Dios pude salir de ahí y todo eso me ayudó a convertirme en una persona muy madura, que fue creciendo poco a poco. ¿Te tocó vivir todo ese proceso sin tu papá y sin tu mamá?

Mis papás se fueron cuando yo tenía exactamente 13 o 14 años, prácticamente en una etapa muy importante de la adolescencia, cuando uno está comenzando a crecer. ¿Cómo hiciste para vivir con eso, asimilarlo y, obviamente, no desenfocarte del fútbol ni tomar caminos que tal vez no eran los correctos, especialmente en un entorno como el de muchas colonias de Honduras?

Gracias a Dios lo asimilé rápido. Sabía que lo que ellos estaban haciendo no era porque querían alejarse de mí, sino porque buscaban un mejor futuro para mí y para mi familia. Gracias a Dios tuve una familia muy estricta en muchas cosas, pero cuando uno va creciendo lo entiende. A veces, cuando uno está pequeño, se molesta y se pregunta por qué no puede ir a ciertos lugares. Sin embargo, al crecer, uno empieza a comprender lo que ellos ven y eso fue lo que me formó. Siempre tuve claro mi camino. Nunca quise desviarme y mucho menos apartarme de él. Sabía que este era mi camino y, viniera quien viniera, no iba a dejarlo. Mi familia siempre me enfocó en eso, me ayudó y estuvo para mí. Siempre me apoyaron y estaban pendientes de todo lo que hacía y de los lugares a los que iba. Mis papás también han mantenido una comunicación muy cercana conmigo. Siempre estamos hablando, conversamos y estamos pendientes unos de otros. Esa comunicación es lo que me ayuda a seguir creciendo, no perder el enfoque ni desviarme hacia otro lado. ¿Te tocó alejarte de algunas amistades o vivir momentos complicados en tu sector, en tu barrio?

Claro, como en cualquier sector, siempre hay amistades que se pierden en el camino. Pero, gracias a Dios, las amistades que tenía donde vivía nunca intentaron llevarme por un mal camino. Ellos sabían lo que hacía y a lo que me dedicaba. En el camino se perdieron varias amistades que crecieron conmigo, que eran de mi misma generación y tenían mi edad, pero son cosas de la vida. Se desviaron y hasta ahí llegó todo. Yo seguí en lo mío y cada quien en lo suyo. Al ser de la capital, ¿en algún momento te tentó jugar en Olimpia o Motagua, los grandes de la ciudad y del país? ¿Hubo alguna oportunidad?

Cuando era muy pequeño estuve dos o tres días en FBO, en Olimpia. Mi papá decidió no dejarme ahí. Desde pequeño mi sueño había sido jugar en Olimpia. Soy muy aficionado a ese equipo porque toda mi familia es olimpista, pero mi papá decidió no dejarme ahí y me cambió para Águilas, que fue donde comencé. Por ser de la capital, desde pequeño siempre tuve ese deseo de jugar en Olimpia. Mientras uno va creciendo, conoce las dificultades y entiende cómo tiene que formarse, crecer y trabajar para poder llegar a un lugar de esos. ¿Cómo fue esa primera comunicación con David Suazo? ¿Cómo se fue dando y qué te dijo?

La primera comunicación con David Suazo fue gracias a Josué Vallejo. Él estaba en una llamada y me unió a la conversación. Pude hablar con David, conversamos y platicamos de todo un poco. Esa fue nuestra primera charla y hablamos bastante. Cuando te dicen que existe la oportunidad de ir a Estudiantes de La Plata, ¿qué pasa por tu cabeza?

Estaba muy alegre porque sabía que todo el esfuerzo que había hecho durante ese tiempo estaba teniendo una recompensa. Estaba muy contento y sentía que todo iba bien. La alegría de salir adelante hacía que pudiera dejar atrás cualquier cosa.