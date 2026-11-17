Buenos Aires, Argentina

La Selección de Argentina, actual subcampeona del mundo, recibe este martes 17 de noviembre a Costa Rica en su segundo compromiso de la Fecha FIFA tras la dura caída ante Uruguay en el inicio de la era post-Messi.

Sigue las mejores acciones del amistoso

PRIMER TIEMPO // Argentina 1-0 Costa Rica

MINUTO 8 -- ¡GOOOOOOL DE ARGENTINA! Nico Paz se destapa con golazo tras remate de fuera del área y pone a ganar a la Albiceleste.

Golazo de Nico Paz ante Costa Rica https://t.co/pu5T7KOMBI — TD Más (@tdmascrc) November 17, 2026

MINUTO 5 -- ¡PRIMER AVISO! Enzo Fernández se anima con un disparo desde los linderos y pasa cerca de la meta tica.

¡RUEDA EL BALÓN! Argentina y Costa Rica ya se miden en su segundo amistoso de la Fecha FIFA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

EL 11 TITULAR DE ARGENTINA: 1. Emiliano Martínez, 19. Agustín Giay, 6. Lisandro Martínez, 25. Facundo Medina, 33. Román Vega, 8. Enzo Fernández, 16. Máximo Perrone, 20. Alexis Mac Allister, 18. Nicolás Paz, 9. Julián Álvarez y 17. Gianluca Prestianni.

✔️ Formación confirmada de la Scaloneta para afrontar el compromiso de esta noche en Córdoba⚽️ Se nos viene #Argentina 🇦🇷 🆚 Costa Rica 🇨🇷Una vez más, ¡todos juntos! 😍 https://t.co/8WrDzYutj3 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 17, 2026

EL 11 TITULAR DE COSTA RICA: 1. Patrick Sequeira, 20. Jeyland Mitchell, 4. Juan Pablo Vargas, 15. Francisco Calvo, 2. Gerald Taylor, 5. Celso Borges, 17. Carlos Mora, 6. Aarón Salazar, 12. Andrey Soto, 11. Josimar Méndez y 9. Manfred Ugalde.

📋 Este es el Once Inicial del Profe Bryan Ruiz para enfrentar a La Selección de Argentina en Córdoba🇨🇷🆚 Argentina 🇦🇷 🏟️ Estadio Mario Alberto Kempes ¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷#LaSele #FCRF https://t.co/667ugnCw4v — La Sele (@laselecrc_) November 17, 2026

-- DATOS PREVIOS -- La Albiceleste no comenzó de la mejor manera su etapa tras el retiro de su eterno capitán Lionel Messi, esto luego de ser derrotados por 1-2 en la edición 198 del Clásico del Río de La Plata. Ahora, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán la oportunidad de revertir la situación y volver a la senda del triunfo. Enfrente tendrán a una Costa Rica que viene iniciando un nuevo proceso de la mano de su leyenda, Bryan Ruiz.

"Cada vez que tengamos que jugar con esta camiseta, sea amistoso o partido por los puntos, hay que dar el cien por ciento. Todo compromiso nos sirve. El rival de mañana es importante y juega bien", dijo Scaloni en la previa del juego ante los ticos. Costa Rica, con Ruiz en el banquillo, se estrenó con una derrota ante Ecuador. Los ticos visitaron suelo sudamericano y cayeron por 2-0 en el debut oficial del exjugador como su entrenador. Ruiz afirmó que su equipo siempre buscará la victoria, pero matizó que lo más importante en estos compromisos, más allá de los resultados, radica en que la Sele se muestre firme en el posicionamiento defensivo y en ataque. "Está claro que vinimos aquí a disputar dos fogueos de alto nivel. Queremos ver jugadores y es una oportunidad para todos los muchachos. Las oportunidades muchas veces se presentan de la manera menos esperada y hay que estar preparados", señaló en conferencia de prensa.

Hora y dónde ver el Argentina vs Costa Rica