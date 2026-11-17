Kuwait.

La Selección de Honduras cerró el 2026 con una sonrisa al derrotar 2-0 a Kuwait en su segundo amistoso de la gira por Medio Oriente, disputado en territorio asiático. La Bicolor mostró una mejor versión futbolística y consiguió despedir el año con una victoria bajo la dirección técnica del español José Francisco Molina.

El combinado catracho comenzó el encuentro con algunas dificultades en defensa, incluso al minuto 6 tuvo que intervenir Édrick Menjívar para evitar la caída de su portería tras un cabezazo de los kuwaitíes. Sin embargo, Honduras fue tomando el control de las acciones y comenzó a generar peligro sobre el arco contrario con Mike Arana, Luis Palma y Dereck Moncada.

La recompensa llegó al minuto 22, cuando Joseph Rosales se inventó una espectacular anotación. El lateral hondureño sacó un potente zurdazo desde fuera del área que terminó en el ángulo superior derecho de la portería rival, dejando sin posibilidades al guardameta de Kuwait y desatando la celebración de la H.