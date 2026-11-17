Kuwait.

La Selección de Honduras aumentó su ventaja con un auténtico golazo de Dereck Moncada en el amistoso internacional frente a Kuwait, disputado en el último compromiso de la Bicolor en este 2026.

La H volvió a celebrar gracias a una espectacular jugada colectiva que terminó con un potente remate del atacante hondureño, quien no perdonó frente a la portería rival.

Cuando el marcador estaba 1-0 a favor de Honduras, al minuto 37 llegó el segundo tanto de la Bicolor, producto de una combinación ofensiva que evidenció la calidad y el entendimiento de sus futbolistas.