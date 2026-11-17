Kuwait.

La Selección Nacional de Honduras afronta este martes 17 de noviembre de 2026 su último compromiso de la gira de preparación por Medio Oriente, cuando se mida a Kuwait con el objetivo de cerrar el año futbolístico con una victoria y dejar atrás las dudas que dejó su presentación anterior. La Bicolor, dirigida por el entrenador español José Francisco Molina, llega a este encuentro después de caer frente a Emiratos Árabes Unidos en su primer amistoso de la gira. Ahora, el combinado catracho tendrá una nueva oportunidad para mostrar una mejor versión, afianzar la idea táctica del seleccionador y recuperar sensaciones positivas de cara a sus próximos desafíos internacionales.

MINUTO A MINUTO

Edwin Rodríguez, Roberto Osorto y Mike Arana, las tres novedades de Honduras ante Kuwait.

El 11 titular de Honduras: Edrick Menjívar, Joseph Rosales, Julián Martínez, Denil Maldonado, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Alejandro Reyes, Luis Palma, Roberto Osorto, Dereck Moncada y Mike Arana.

La selección nacional de Honduras ya se encuentra en el estadio.

🚌 ¡La H ya está en el estadio! 🇭🇳El equipo hondureño llegó al Estadio Al-Sadaqua Walsalam, escenario de nuestro segundo compromiso de esta fecha FIFA.⏰ 10:30 a. m. (hora de Honduras) ⚽ Kuwait 🇰🇼🆚🇭🇳Honduras¡Todo listo para salir a la cancha y representar nuestros colores! 🇭🇳#LaH #FFH #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 17, 2026

El 11 titular de Kuwait: Saud Al-Jenaei, Hamoud Al-Sanousi, Abdulaziz Mehran, Khaled Sabah, Waleed Saad, Abdullah Al-Ghanim, Mahdi Dashti, Nasser Faleh, Eid Al-Rashidi, Youssef Nasser, Moaz Al-Enezi Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El escenario del compromiso será el Al-Sadaqua Walsalam Stadium, recinto deportivo ubicado en la Ciudad de Kuwait. El inmueble tiene capacidad para aproximadamente 21,500 espectadores y es utilizado habitualmente por el club Kazma SC y la selección nacional kuwaití.

El encuentro sufrió una modificación en su horario original debido a un ajuste realizado por los organizadores locales. Finalmente, el pitazo inicial está programado para las 10:30 de la mañana, hora de Honduras, equivalente a las 7:30 de la noche en Kuwait.

Bienvenidos al minuto a minuto del amistoso que sostendrá la selección de Honduras ante Kuwait.

El encuentro sufrió una modificación en su horario original debido a un ajuste realizado por los organizadores locales. Finalmente, el pitazo inicial está programado para las 10:30 de la mañana, hora de Honduras, equivalente a las 7:30 de la noche en Kuwait.

Un duelo sin precedentes

El enfrentamiento también tendrá un ingrediente especial, ya que representará el primer duelo entre las selecciones mayores de Honduras y Kuwait, de acuerdo con los antecedentes señalados para este compromiso. Ambos combinados buscarán imponer sus condiciones en un partido que servirá para continuar evaluando sus respectivos proyectos deportivos. En cuanto al ranking mundial, Honduras llega situada en el puesto 67 de la clasificación de la FIFA, mientras que Kuwait ocupa la casilla 133. Pese a la diferencia entre ambas selecciones en el escalafón, el conjunto asiático intentará aprovechar su condición de local para conseguir un resultado positivo.

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