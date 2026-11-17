Tegucigalpa. Una vaguada prefrontal ingresará al territorio nacional este martes 17 de noviembre de 2026, según el pronóstico emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El informe oficial detalla que este fenómeno generará un incremento en la nubosidad, así como lluvias y chubascos de débiles a moderados, los cuales vendrán acompañados de actividad eléctrica en diversas zonas del país.

De acuerdo con las proyecciones de los expertos en meteorología, las zonas que experimentarán los mayores efectos de este sistema son la región noroccidente, en donde se esperan lluvias y chubascos dispersos con actividad eléctrica. En la región norte, precipitaciones de débiles a moderadas. Por su parte, en el oriente y el centro, también se registrarán nubosidad y tormentas eléctricas aisladas.