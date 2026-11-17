Tegucigalpa. Una vaguada prefrontal ingresará al territorio nacional este martes 17 de noviembre de 2026, según el pronóstico emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
El informe oficial detalla que este fenómeno generará un incremento en la nubosidad, así como lluvias y chubascos de débiles a moderados, los cuales vendrán acompañados de actividad eléctrica en diversas zonas del país.
De acuerdo con las proyecciones de los expertos en meteorología, las zonas que experimentarán los mayores efectos de este sistema son la región noroccidente, en donde se esperan lluvias y chubascos dispersos con actividad eléctrica. En la región norte, precipitaciones de débiles a moderadas. Por su parte, en el oriente y el centro, también se registrarán nubosidad y tormentas eléctricas aisladas.
Asimismo, Copeco indicó que se prevén precipitaciones débiles y aisladas específicamente en las regiones del occidente y sur del territorio nacional.
En cuanto a las condiciones marítimas de este martes, las autoridades detallan que el oleaje se mantendrá dentro de los parámetros normales, alcanzando alturas de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
El informe astronómico también establece que el país transita actualmente por la fase de luna nueva, en un día en el que el sol hizo su salida a las 5:50 de la mañana y se ocultará a las 5:17 de la tarde.
Ante el pronóstico de lluvias con actividad eléctrica, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Copeco y tomar las precauciones necesarias al pasar por zonas vulnerables a deslizamientos o inundaciones repentinas.