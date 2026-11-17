San Pedro Sula, Honduras. Petróleo en Honduras. La sola frase ya suscita toda clase de expectativas: independencia energética, precios más bajos en las gasolineras, mayores ingresos para el Estado que se traduzcan en bienestar para la población y menores niveles de pobreza, si se administran correctamente. La posibilidad está allí, enterrada a varios kilómetros de profundidad en las aguas territoriales hondureñas del mar Caribe, frente a La Mosquitia. La pregunta de fondo ya no se relaciona tanto con la presencia o ausencia de esos hidrocarburos, sino con la abundancia de dichos recursos, de tal modo que su extracción sea viable y justifique las inversiones, la logística y los riesgos que implica una operación de semejante envergadura. Pero vayamos por partes.

A la espera de resultados

¿Cuál es el estatus actual de las operaciones de exploración, es decir, de la primera etapa del proceso? De acuerdo con el ingeniero Fernando Lobo, director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (SEN), la fase de estudio sísmico en tres dimensiones (3D) terminó recientemente, luego de una operación que duró unas dos semanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “La sísmica solo duró como dos semanas. Ya tenían el punto focal donde querían explorar, tomaron los datos. Esos datos ya están en una empresa que se dedica exclusivamente a eso en Houston (Texas, EUA)", informó Lobo.

El proceso de análisis y obtención de resultados tomará, según cálculos preliminares, entre nueve meses y un año. Después de ese período y dependiendo de los resultados, la operación pasaría a la Fase 2. Lobo explica que esta etapa implica que la empresa que tiene la concesión va a “perforar un pozo (...) van a tomar muestras y van a saber ya con más seguridad qué cantidades, qué calidad y lo más importante: si comercialmente es factible el proyecto” de extracción de ese petróleo.

De lo que resulte de la perforación de ese pozo exploratorio dependerá el futuro petrolero de Honduras. En caso de confirmarse la rentabilidad, la ansiada etapa de explotación todavía tardaría algún tiempo, quizá unos cuantos años, debido a la necesidad de obtener las licencias correspondientes, instalar la infraestructura productiva, contratar al personal necesario, montar toda la cadena logística y por último, pero no menos importante, la consulta con las poblaciones involucradas, en este caso, las de La Mosquitia.

Calidad intermedia

¿Y qué clase de petróleo se explotaría llegado el caso? El ingeniero Lobo estima que, con base en las muestras preliminares obtenidas en exploraciones anteriores, el crudo bajo el Caribe hondureño no es precisamente de la más alta calidad del mercado. “Creemos que va a ser una calidad intermedia y no pesado (...) pesado significa que tiene mucho azufre, muchos metales (...) pero creemos que va a ser una calidad intermedia y eso va a tener buenos beneficios para el Estado”. En esto coincide el experto en temas energéticos Kevin Rodríguez, quien, en declaraciones brindadas a este medio, señaló que el hidrocarburo que eventualmente se extraiga sería del tipo denominado “petróleo dulce”, caracterizado por tener bajos niveles de azufre y otras impurezas. Esto facilita su refinamiento y reduce los costos de producción, por lo que suele venderse a precios más altos en el mercado. “Las implicaciones que tiene para el país es que podría ser un margen de ganancia mucho mayor”, indicó Rodríguez.

Beneficios para el Estado

Enfocándose en el mejor escenario, aquel que resulte en una explotación comercial rentable, el ingeniero Lobo explica que ya hay ciertos acuerdos negociados. Aclara que, hasta el momento, el Estado de Honduras no ha gastado nada en las operaciones de exploración, sino que este costo recae totalmente sobre las empresas que tienen la concesión: la estadounidense Talos Energy y la británica CaribeX. “Las empresas son las que están corriendo el riesgo económico (...) ya va a superar los más de 20 millones de dólares en gastos”, precisa Lobo.

Una vez que se llegue a la fase de explotación comercial, el funcionario de la SEN explica que, en un primer momento, los beneficios los recibirían las empresas que operan la concesión, a fin de recuperar su inversión y cubrir sus costos operativos. “Posteriormente que se saquen esos costos, el gobierno va a tener un 58% de participación como máximo en todo lo que se saque”, precisa Lobo, si bien a esto hay que añadir el canon que pagan las empresas concesionarias, como los eventuales impuestos que se recauden por concepto de utilidades por la venta del crudo.

El funcionario precisó que los ingresos que eventualmente se capten por la extracción y venta de los hidrocarburos estarán orientados a proyectos de infraestructura y beneficio social, tales como hospitales, escuelas y carreteras, con especial énfasis en el desarrollo de La Mosquitia, una región históricamente descuidada en relación con el resto del territorio nacional. Lobo adelantó, además, que para la administración de estos recursos es probable que se utilice la figura de los fideicomisos.

Manejo de expectativas

Algunos expertos advierten contra la celebración prematura del eventual ascenso de Honduras a la categoría de productor petrolero. Uno de ellos es el geólogo hondureño Maynor Ruiz, quien admite que los indicios que se tienen hasta ahora apuntan a que la probabilidad de encontrar el ansiado petróleo “es muy alta”, pero, a la vez, advierte que “ahorita solo estamos especulando y mientras el Estado no nos dé información, vamos a seguir especulando”. Ruiz se refiere al método de exploración utilizado, denominado reflexión sísmica. Este método utiliza un cañón de aire que genera ondas expansivas. Estas ondas atraviesan las columnas de agua y el lecho marino, con lo que se obtiene una representación gráfica de las capas geológicas, en una especie de “radiografía” que muestra lo que hay debajo.

Sin embargo, el geólogo subraya que los métodos geofísicos, por sí solos, no garantizan la existencia de un yacimiento explotable. “Sin una perforación que permita saber realmente si existe recurso, qué tipo de recurso hay y también si no se hacen pruebas de producción, porque una cosa es que haya recurso y otra, que sea sostenible como para la producción”, refiere. A manera de comparación, Ruiz menciona el caso de Nicaragua, en cuya costa del Pacífico se han perforado pozos de exploración, pero cuyos resultados no han arrojado cantidades suficientes para permitir la explotación comercial. Su conclusión es que se debe mantener la prudencia, esperar a que el Estado dé a conocer los resultados de la exploración y evitar generar expectativas desmedidas. “Yo creería que es prematuro en este momento crear esa expectativa si no tenemos claro qué han hecho las empresas y qué información han generado”, apuntó.



Transición energética

Puesto que el mundo se encuentra actualmente en un proceso de transición energética, encaminado a depender cada vez menos de los hidrocarburos, se podría pensar que Honduras está en una "carrera contra el tiempo” para aprovechar su potencial riqueza petrolera antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, Fernando Lobo, de la SEN, señala que, a menos que surja a corto plazo una tecnología energética “revolucionaria”, el planeta seguirá dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles durante al menos otro siglo. “No es que se va a dejar de depender de petróleo, por lo menos en los próximos 100 años. Tiene que salir una tecnología muy revolucionaria (...) vamos a seguir dependiendo de los combustibles”, asegura. Como ejemplo, menciona lo ocurrido en el pasado reciente en Honduras, cuando la matriz energética del país se componía en un 65% de fuentes renovables, mientras que solo el 35% dependía de hidrocarburos. No obstante, para el verano de 2026, la matriz ya se había invertido: 70% fósil y 30% renovable. Esto como resultado de fenómenos climáticos como la sequía que produce el fenómeno de El Niño, lo que limita la producción a partir de fuentes hídricas.