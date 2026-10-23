Instalan Sistema de Alerta Temprana en comunidades de La Mosquitia

Puerto Lempira, Gracias a Dios. Con el fin de fortalecer la resiliencia en La Mosquitia hondureña, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Comité de Emergencia Indígena Barauda y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) unen esfuerzos para instalar un sistema de alerta temprana e integrado a la cultura garífuna. Los habitantes de las comunidades de Plaplaya, Batalla y Tocamacho en el municipio de Juan Francisco Bulnes, en el departamento de Gracias a Dios, serán los beneficiados de esta estrategia de prevención en caso de emergencias. Este esfuerzo es financiado por Pan para el Mundo en el marco del proyecto “Promoción de los derechos y reducción de riesgos de desastres en territorios indígenas y negros de Honduras”.

​​​​​​"Esto es con el fin de poder prevenir cualquier tipo de inundaciones repentinas, mantener a los habitantes de esta zona alertados de estos fenómenos", dijo Josué Cruz de Copeco. "Es una semana que se estarán haciendo este tipo de actividades, con el fin de capacitar a las personas sobre gestión de riesgos y lectura de los pluviómetros y los sistemas de alerta temprana para que se empoderen, ya que salvan vidas", agregó Cruz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el marco de esta iniciativa, Copeco instruye a los integrantes del comité en la gestión integral del riesgo, el monitoreo de precipitaciones mediante pluviómetros y el uso de equipos de radiocomunicación, herramientas esenciales para la detección temprana de amenazas y la emisión oportuna de alertas. De esta manera, el proyecto potencia la resiliencia de la población local frente a eventos adversos, salvaguardando las vidas y el entorno ancestral garífuna mediante una gestión del riesgo de su contexto cultural.

Carmelo Norales, presidente del Comité de Emergencia Territorial Indígena del municipio de Juan Francisco Bulnes, manifestó que el proyecto de prevención bajará los riesgos. "Agradecemos esta acción de Copeco por apoyarnos, primero en la capacitación del Comité de Emergencia Territorial que tenemos. Se van a instalar los pluviómetros aquí donde estamos; también se están estableciendo las escalas milimétricas en los ríos y la laguna", manifestó Norales.