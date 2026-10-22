Caudales de ríos aumentaron 200% en La Ceiba tras reciente temporal lluvioso

La Ceiba, Honduras. Ante el riesgo de inundaciones en La Ceiba, equipos técnicos de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y la organización internacional GOAL realizaron mediciones de los caudales de los ríos Yaruca, Viejo, Blanco y del Padre, que alimentan la cuenca del río Cangrejal.

Los resultados permitirán mejorar los sistemas de alerta temprana y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades expuestas a las crecidas.

El hidrólogo José Omar Bustillo Vargas explicó que los datos recopilados servirán para calibrar un modelo hidrológico e hidráulico que permitirá establecer los niveles de alerta y evaluar el comportamiento de los ríos durante las lluvias.

El especialista señaló que el reciente temporal provocó un aumento aproximado del 200% en los caudales de los ríos, en comparación con sus niveles habituales.