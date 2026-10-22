Caudales de ríos aumentaron 200% en La Ceiba tras reciente temporal lluvioso

La Ceiba, Honduras. Ante el riesgo de inundaciones en La Ceiba, equipos técnicos de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y la organización internacional GOAL realizaron mediciones de los caudales de los ríos Yaruca, Viejo, Blanco y del Padre, que alimentan la cuenca del río Cangrejal.
Los resultados permitirán mejorar los sistemas de alerta temprana y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades expuestas a las crecidas.
El hidrólogo José Omar Bustillo Vargas explicó que los datos recopilados servirán para calibrar un modelo hidrológico e hidráulico que permitirá establecer los niveles de alerta y evaluar el comportamiento de los ríos durante las lluvias.
El especialista señaló que el reciente temporal provocó un aumento aproximado del 200% en los caudales de los ríos, en comparación con sus niveles habituales.
Josué Cruz, representante de Copeco, subrayó que estos estudios permitirán optimizar la capacidad de reacción y prevención frente a eventuales desbordamientos e inundaciones en los sectores de mayor riesgo en la ciudad.
Las labores de monitoreo se desarrollan de manera conjunta entre Copeco, GOAL, el Comité de Emergencia Municipal (Codem) de La Ceiba y voluntarios de Waruma, con el propósito de reducir los riesgos para las comunidades asentadas en la cuenca del Cangrejal.
Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) representan una herramienta fundamental para la adaptación climática y la reducción del riesgo de desastres, con la capacidad comprobada de salvar vidas y minimizar pérdidas materiales.
Con estas acciones, las instituciones buscan mejorar los pronósticos y garantizar que las advertencias lleguen a tiempo, incluso a las comunidades más alejadas.