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Alertas HN: así funcionará el nuevo sistema de emergencia del 911 en celulares

Las pruebas buscan comprobar cobertura, recepción y funcionamiento antes de avanzar con la implementación de Alertas HN, una plataforma para avisar a la población ante situaciones de emergencia

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 15:37 -
  • Jessica Figueroa
Alertas HN: así funcionará el nuevo sistema de emergencia del 911 en celulares

El sistema permitirá enviar notificaciones en tiempo real a teléfonos ubicados en zonas determinadas cuando exista una situación de riesgo o emergencia. Está en fase de prueba y mañana viernes también se harán pruebas similares.

 FOTO: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. El mensaje que este jueves apareció en los teléfonos celulares de miles de hondureños no solo fue una prueba técnica. Forma parte de la puesta en marcha de Alertas HN, un sistema de alerta temprana con el que el país busca advertir directamente a la población cuando se produzcan situaciones de emergencia.

El Sistema Nacional de Emergencias 911 explicó que la herramienta permitirá emitir notificaciones en tiempo real y dirigidas a determinadas zonas geográficas, de manera que los avisos puedan llegar a los dispositivos móviles ubicados dentro de un área previamente definida.

Ese componente de geolocalización es precisamente una de las capacidades que se están poniendo a prueba. Durante los ejercicios realizados este jueves 24, y otros previstos para mañana viernes 25 de septiembre, el sistema envió mensajes a celulares localizados en sectores seleccionados para comprobar si la alerta llega correctamente, cuál es su cobertura y cómo responden las distintas redes y dispositivos.

Realizan pruebas del sistema de alertas en celulares este jueves en Honduras

La prueba involucra no solo al SNE 911, sino también a la Secretaría de Seguridad, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y representantes de las compañías de telefonía móvil.

El objetivo es afinar la coordinación entre las instituciones que deberán intervenir para que una advertencia pueda ser distribuida rápidamente cuando exista una emergencia que represente riesgo para la población.

El SNE 911 envió mensajes de prueba a teléfonos celulares para verificar la cobertura, recepción y funcionamiento del nuevo sistema <b>Alertas HN</b>.

El SNE 911 envió mensajes de prueba a teléfonos celulares para verificar la cobertura, recepción y funcionamiento del nuevo sistema Alertas HN.

 ( Cortesía: Sistema 911)

¿Qué están evaluando?

Las autoridades explicaron que los resultados permitirán determinar el desempeño de la plataforma, identificar posibles fallas de cobertura o recepción y hacer ajustes técnicos antes de continuar con las siguientes etapas de implementación.

Por eso, los mensajes enviados durante estas jornadas identifican claramente que se trata de una prueba. La notificación recibida por los usuarios señala: “El SNE-911 realiza una prueba de su Sistema Nacional de Alertas” y aclara que el ejercicio busca verificar la operación, cobertura y recepción.

En algunos dispositivos la advertencia puede aparecer como una notificación audible y en otros mediante un mensaje, dependiendo del teléfono y de la red móvil utilizada.

Durante la prueba fueron identificadas como áreas de ensayo Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Copán y Choluteca, aunque el 911 informó que el proceso forma parte del desarrollo de un sistema con alcance nacional.

Alertas HN permitirá enviar avisos en tiempo real a dispositivos ubicados en zonas específicas cuando se registre una situación de emergencia.

Alertas HN permitirá enviar avisos en tiempo real a dispositivos ubicados en zonas específicas cuando se registre una situación de emergencia.

 ( Cortesía: Sistema 911)

Una alerta dirigida al lugar de la emergencia

La principal diferencia de Alertas HN frente a una comunicación general es la posibilidad de dirigir información hacia dispositivos ubicados en una zona determinada.

Esto permitiría que, ante una situación de emergencia, la población que se encuentre dentro del área afectada pueda recibir información directamente en su teléfono, fortaleciendo los mecanismos de prevención y respuesta.

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Por ahora, las autoridades recalcan que los mensajes enviados este jueves y viernes no corresponden a una emergencia real. Por esa razón pidieron a la población no llamar al 911 ni movilizar recursos cuando reciban estas notificaciones de prueba.

Las evaluaciones servirán para determinar qué ajustes necesita el sistema antes de avanzar hacia su funcionamiento como herramienta permanente de alerta temprana en Honduras.

El objetivo es afinar la coordinación entre las instituciones que deberán intervenir para que una advertencia pueda ser distribuida rápidamente cuando exista una emergencia que represente riesgo para la población.

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Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo y máster en Gestión del Marketing Estratégico y Digital por Unitec, 2026. Periodista y cronista en LA PRENSA desde 2003 con experiencia en investigación, multimedia e IA aplicada a medios. Editora de País y San Pedro.

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