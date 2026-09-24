Alertas HN: así funcionará el nuevo sistema de emergencia del 911 en celulares

San Pedro Sula, Honduras. El mensaje que este jueves apareció en los teléfonos celulares de miles de hondureños no solo fue una prueba técnica. Forma parte de la puesta en marcha de Alertas HN, un sistema de alerta temprana con el que el país busca advertir directamente a la población cuando se produzcan situaciones de emergencia. El Sistema Nacional de Emergencias 911 explicó que la herramienta permitirá emitir notificaciones en tiempo real y dirigidas a determinadas zonas geográficas, de manera que los avisos puedan llegar a los dispositivos móviles ubicados dentro de un área previamente definida. Ese componente de geolocalización es precisamente una de las capacidades que se están poniendo a prueba. Durante los ejercicios realizados este jueves 24, y otros previstos para mañana viernes 25 de septiembre, el sistema envió mensajes a celulares localizados en sectores seleccionados para comprobar si la alerta llega correctamente, cuál es su cobertura y cómo responden las distintas redes y dispositivos.

La prueba involucra no solo al SNE 911, sino también a la Secretaría de Seguridad, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y representantes de las compañías de telefonía móvil. El objetivo es afinar la coordinación entre las instituciones que deberán intervenir para que una advertencia pueda ser distribuida rápidamente cuando exista una emergencia que represente riesgo para la población. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué están evaluando?

Las autoridades explicaron que los resultados permitirán determinar el desempeño de la plataforma, identificar posibles fallas de cobertura o recepción y hacer ajustes técnicos antes de continuar con las siguientes etapas de implementación. Por eso, los mensajes enviados durante estas jornadas identifican claramente que se trata de una prueba. La notificación recibida por los usuarios señala: “El SNE-911 realiza una prueba de su Sistema Nacional de Alertas” y aclara que el ejercicio busca verificar la operación, cobertura y recepción.

En algunos dispositivos la advertencia puede aparecer como una notificación audible y en otros mediante un mensaje, dependiendo del teléfono y de la red móvil utilizada. Durante la prueba fueron identificadas como áreas de ensayo Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, Copán y Choluteca, aunque el 911 informó que el proceso forma parte del desarrollo de un sistema con alcance nacional.

Una alerta dirigida al lugar de la emergencia

La principal diferencia de Alertas HN frente a una comunicación general es la posibilidad de dirigir información hacia dispositivos ubicados en una zona determinada. Esto permitiría que, ante una situación de emergencia, la población que se encuentre dentro del área afectada pueda recibir información directamente en su teléfono, fortaleciendo los mecanismos de prevención y respuesta.