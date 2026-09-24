Fuertes lluvias dejan incomunicación e inundaciones en el noroccidente de Honduras

Tegucigalpa. Las intensas lluvias de ayer miércoles han provocado afectaciones y bloqueos en las vías de comunicación del noroccidente de Honduras.
Varias comunidades reportan calles anegadas, quebradas desbordadas y la interrupción del tráfico vehicular en arterias clave de la región.
Uno de los sectores más castigados es el municipio de Quimistán, en Santa Bárbara, donde las lluvias provocaron inundación en varias viviendas y calles principales.
Las precipitaciones acumuladas saturaron rápidamente los drenajes, dejando a comunidades como La Ceibita, Pinalejo y varias colonias urbanas bajo el agua y con dificultades de acceso.
Por otra parte, en el departamento de Yoro, las continuas lluvias de las últimas horas desencadenaron importantes derrumbes y el colapso de tramos carreteros; el paso hacia la ciudad de San Pedro Sula se encuentra obstaculizado, imposibilitando la circulación vehicular.
La interrupción de esta vía de Yoro a la capital industrial se registra de forma crítica a la altura del puente de hamaca, sobre el río Cuyamapa, donde los desprendimientos de tierra imposibilitan el tránsito regular de autobuses, carga pesada y vehículos particulares, manteniendo aislados a cientos de pobladores.
Se espera que las autoridades y cuerpos de socorro envíen cuadrillas con maquinaria pesada para remover escombros y habilitar pasos provisionales.
Debido a las fuertes lluvias, el río Sulaco se encuentra fuertemente crecido, representando una amenaza constante para las comunidades ribereñas.
Asimismo, la crecida del río Chamelecón en la parte baja del bordo de contención a la altura de La Chorrera, en la colonia San José, ha generado zozobra entre los vecinos ante un eventual desbordamiento.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) reiteró el llamado a la población a mantener la precaución. Se insta a no intentar cruzar corrientes de agua o sectores anegados y a mantenerse informados mediante los boletines oficiales ante la persistencia de las condiciones lluviosas.