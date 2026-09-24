Fuertes lluvias dejan incomunicación e inundaciones en el noroccidente de Honduras

Tegucigalpa. Las intensas lluvias de ayer miércoles han provocado afectaciones y bloqueos en las vías de comunicación del noroccidente de Honduras. Varias comunidades reportan calles anegadas, quebradas desbordadas y la interrupción del tráfico vehicular en arterias clave de la región. Uno de los sectores más castigados es el municipio de Quimistán, en Santa Bárbara, donde las lluvias provocaron inundación en varias viviendas y calles principales.

Las precipitaciones acumuladas saturaron rápidamente los drenajes, dejando a comunidades como La Ceibita, Pinalejo y varias colonias urbanas bajo el agua y con dificultades de acceso. Por otra parte, en el departamento de Yoro, las continuas lluvias de las últimas horas desencadenaron importantes derrumbes y el colapso de tramos carreteros; el paso hacia la ciudad de San Pedro Sula se encuentra obstaculizado, imposibilitando la circulación vehicular. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse