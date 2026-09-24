Lluvias y actividad eléctrica continuarán afectando a Honduras este jueves

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este jueves sobre las condiciones meteorológicas en el territorio nacional.

Según los reportes oficiales, la presencia de una vaguada en superficie está interactuando fuertemente con la convergencia de viento y humedad procedente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, lo que mantendrá condiciones de inestabilidad.

Debido a este fenómeno, se anticipa la presencia de abundante nubosidad, así como lluvias y chubascos que irán de débiles a moderados y dispersos en la mayor parte del país. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de actividad eléctrica aislada.

Los acumulados de lluvia más significativos y de mayor intensidad se registrarán de manera concentrada en las regiones occidental, central y sur del territorio hondureño.