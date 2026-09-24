Lluvias y actividad eléctrica continuarán afectando a Honduras este jueves

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este jueves sobre las condiciones meteorológicas en el territorio nacional.
Según los reportes oficiales, la presencia de una vaguada en superficie está interactuando fuertemente con la convergencia de viento y humedad procedente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, lo que mantendrá condiciones de inestabilidad.
Debido a este fenómeno, se anticipa la presencia de abundante nubosidad, así como lluvias y chubascos que irán de débiles a moderados y dispersos en la mayor parte del país. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de actividad eléctrica aislada.
Los acumulados de lluvia más significativos y de mayor intensidad se registrarán de manera concentrada en las regiones occidental, central y sur del territorio hondureño.
En relación con las condiciones marítimas, el pronóstico establece un oleaje de 1 a 3 pies de altura en el litoral caribeño, mientras que para el golfo de Fonseca se estiman olas de entre 2 y 4 pies. Estas condiciones se consideran dentro de los rangos normales para la navegación, aunque se recomienda constante precaución a las embarcaciones pequeñas.
Asimismo, las autoridades meteorológicas indicaron que la fase lunar se encuentra actualmente en cuarto creciente. La salida del sol se registró a las 05:38 a.m. y su puesta está prevista para las 05:43 p.m., llamando a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales institucionales.
En las zonas donde se registren lluvias, se pide a los pobladores mantenerse alerta ante el incremento de los niveles de riachuelos y posibles inundaciones.