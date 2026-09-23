Capturas y allanamientos sin orden judicial: las reformas al Código penal que buscan aprobar

Estas acciones se suman a los cambios aprobados previamente en la Ley del Sistema Penitenciario, la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la normativa que regula a la Policía Militar del Orden Público.Zambrano dijo ayer que los policías y militares podrán intervenir en los territorios de riesgo en cualquier momento sin tantos procesos o trámites, pero acompañados por los operadores de justicia, como los fiscales del Ministerio Público.Indicó que se hará una declaratoria de territorios peligrosos que estará coordinada por el<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/congreso-reformas-penales-organizado-honduras-DJ32086500" target="_blank"> Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).</a>Se les dará atribuciones a la Policía Nacional, los militares y demás fuerzas de seguridad para luchar contra los tres grupos declarados terroristas: el Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel del Diablo.Zambrano explicó que las reformas incluyen modificaciones directas al artículo 184 del Código Procesal Penal, para que las personas procesadas por integrar asociaciones terroristas queden inhabilitadas de optar a medidas cautelares sustitutivas a la prisión.Sobre este tema, Portillo dijo que “no van a poder darles ni arresto domiciliario, ni firmar cada semana, ni fianzas, ni ningún tipo de estas medidas alternas, sino que únicamente, una vez capturado por la Policía, presentado el requerimiento fiscal, el juez va a tener que darle prisión preventiva para que cumpla, durante que dure el proceso, una detención en las cárceles de máxima seguridad”.Desde la Comisión de Seguridad del Congreso dijeron que a los jueces que harán el trabajo se les brindará todo el respaldo, seguridad y el acompañamiento para que impartan la justicia sin temor y apegado a la legalidad; aparte, se crearán circuitos de lucha contra el terrorismo donde estarán nombrados<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/juez-cada-11300-habitantes-poder-judicial-HD31457642" target="_blank"> jueces en San Pedro Sula y Tegucigalpa.</a>Zambrano habló de cortes de apelaciones para que conozcan exclusivamente el delito de terrorismo.