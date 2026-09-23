Buscan reformar el Código Procesal Penal para autorizar capturas sin orden judicial

Tegucigalpa. Apenas horas después de haber aprobado por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, el Congreso Nacional recibió una nueva y urgente iniciativa remitida desde el Poder Ejecutivo que busca asestar un nuevo golpe al crimen organizado.

La propuesta, surgida de los acuerdos alcanzados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en su sesión del pasado 18 de septiembre, plantea reformas puntuales al Código Procesal Penal y al reglamento del Sistema Penitenciario, por lo que la junta directiva del Legislativo solicitó una opinión formal de carácter urgente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antes de someterla a debate.

“Someto a consideración de esta cámara el proyecto de decreto que surge del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para que las asociaciones terroristas sean consideradas como delitos de flagrancia”, dijo Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, al dar lectura al documento remitido por Casa Presidencial.

Esta categorización de flagrancia permitirá que los cuerpos de seguridad del Estado puedan aprehender a cualquier sospechoso vinculado a grupos terroristas sin necesidad de contar con una orden judicial previa, con base en el artículo 167 del Código Procesal Penal.

Adicionalmente, amparándose en el artículo 212 del mismo cuerpo legal, las autoridades quedan facultadas para ejecutar allanamientos de morada e inspecciones de locales de forma inmediata y sin mandato judicial de un juez de letras.

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El paquete de reformas incluye además una modificación directa al artículo 184 del Código Procesal Penal. El ajuste fija que toda persona procesada por integrar o colaborar con organizaciones catalogadas como terroristas quedará inhabilitada de optar a medidas cautelares sustitutivas, por lo que los jueces estarán obligados a dictar la prisión preventiva como única alternativa procesal durante la causa penal.

En el plano penitenciario, la propuesta instruye una reforma sustancial al reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario. La enmienda establece de forma taxativa que aquellos privados de libertad que resulten condenados mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita o terrorismo deberán cumplir la totalidad de la pena impuesta en prisión, quedando completamente anulada la opción de acceder al beneficio de la preliberación o la libertad condicional.