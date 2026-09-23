Caso Corinto: así concluye la investigación por el asesinato de cinco policías

Tegucigalpa, Honduras. La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) concluyó este miércoles las investigaciones disciplinarias relacionadas con la muerte de cinco funcionarios policiales ocurrida el 21 de mayo de 2026 en Corinto, Omoa, Cortés, y recomendó el despido de tres miembros activos de la Policía Nacional, cuyos expedientes fueron remitidos al Ministerio Público. A través de un comunicado, la Didadpol informó que las investigaciones se enfocaron en miembros de la carrera policial que, de acuerdo con las líneas investigativas desarrolladas, tenían responsabilidades relacionadas con la dirección y administración de la entonces Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). Como parte del procedimiento disciplinario, la institución realizó las diligencias de investigación correspondientes y desarrolló audiencias de descargos contra seis miembros activos de la Policía Nacional. Tras analizar los elementos incorporados a los respectivos expedientes, emitió las recomendaciones correspondientes a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS).

De los seis expedientes analizados, la Didadpol recomendó el despido de tres policías, con la remisión de sus expedientes al Ministerio Público. Además, recomendó la suspensión del permiso de salida o la deducción del salario para otro miembro de la institución y emitió dos autos motivados de archivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Didadpol aclaró que estas determinaciones corresponden al ámbito disciplinario y que permanecen abiertas otras líneas de investigación relacionadas con hechos ocurridos durante administraciones anteriores de la entonces Dipampco.

“La Didadpol informa que permanecen abiertas y en proceso de investigación diversas líneas investigativas relacionadas con hechos ocurridos durante administraciones anteriores de la entonces Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), las cuales continuarán desarrollándose conforme a derecho”, señaló el comunicado.

El día de la tragedia

El caso se remonta a la madrugada del 21 de mayo, cuando, según el requerimiento fiscal, varios de los involucrados comenzaron a reunirse en San Pedro Sula con el propósito de trasladarse hasta una vivienda en Corinto, Omoa, donde presuntamente permanecían ocultos unos 300 kilos de cocaína.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la droga pertenecía a Heber Noé Argueta Zavala, alias “El Cacique”, señalado por las autoridades como líder de una estructura criminal que operaba en una zona estratégica del norte del país, cercana a la frontera con Guatemala.

La Fiscalía sostiene que la operación se habría presentado como una negociación para comprar el cargamento, aunque plantea que detrás existían otros intereses relacionados con el control de la droga y la captura de Argueta Zavala. Alrededor de las 7:30 de la mañana, varios agentes de la entonces Dipampco ingresaron a la propiedad mientras otros permanecían en las inmediaciones.

Agentes abatidos

Según la versión fiscal, la escena fue asegurada y alias “El Cacique” se encontraba bajo control cuando se produjo la emboscada en la que murieron cinco policías: el subcomisionado Lester Josué Amador Herrera y los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez.