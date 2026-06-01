Tres de cada diez denuncias contra fuerzas de seguridad apuntaban a la Dipampco

Esta alarmante concentración del abuso en las principales fuerzas del orden encuentra una explicación directa en la lógica con la que se ejecutó la estrategia de seguridad.Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, señaló que la suspensión de garantías constitucionales otorgó una peligrosa discrecionalidad a los uniformados, empujándolos a priorizar las metas cuantitativas sobre la legalidad.“En los centros de detención y postas policiales no se hacían los libros de registro unificados, y había personas detenidas no por delitos de crimen organizado, sino por faltas como desorden en la vía pública”, afirmó Cáceres, denunciando además un patrón de fabricación de evidencias falsas y agresiones físicas severas donde “las mujeres sufrían un mayor nivel de violencia a todos los niveles: físico, psicológico, mental y sexual”.Esta distorsión operativa en las calles se complementa y consolida mediante la impunidad institucional que impera en las esferas de control del Estado.Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), argumentó que el sistema evadió deliberadamente el castigo penal para los policías y militares implicados en estas violaciones, limitándose a aplicar correctivos internos que no frenan el problema de raíz.“Algunos casos fueron efectivamente abordados y resueltos; sin embargo, fueron resueltos más desde la óptica administrativa mediante sanciones o despidos al interior de la Policía Nacional, pero no tanto para la deducción de responsabilidades penales”, advirtió Acevedo, quien recalcó que las reestructuraciones o disoluciones de unidades élite como la Dipampco terminan siendo maniobras estériles si no hay un verdadero castigo judicial, ya que “al final lo que tenemos es un cambio de nombre o quizás un cambio de estructura, pero el resto continúa igual”.Ambos analistas coinciden en que el balance final del estado de excepción revela un sistema represivo donde las dimensiones reales del daño siguen ocultas, debido a que el temor generalizado a las fuerzas de seguridad provoca que las víctimas prefieren callar o huir antes que denunciar los atropellos en sus propias comunidades.