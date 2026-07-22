Diputado Antonio Rivera rechaza quitar personería jurídica a Libre

TEGUCIGALPA

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, manifestó su rechazo a la posibilidad de retirar la personería jurídica al Partido Libertad y Refundación (Libre). El parlamentario oficialista considera que dicha medida afectaría la representación política de miles de hondureños que respaldaron a esa institución en las urnas en las pasadas elecciones generales de 2025.

Rivera Callejas señaló que Libre obtuvo más de 600 mil votos en el último proceso electoral, además de contar con más de 30 diputados en el Congreso Nacional y alrededor de 50 alcaldías a nivel nacional, por lo que considera que su desaparición no sería una decisión adecuada. “Quitarle la personería jurídica sería mal visto. ¿Para dónde se irían esos 600 mil votos? Más bien hay que construir puente con el Partido Libre y consolidarlo”, expresó el legislador nacionalista. El diputado aclaró que el Partido Nacional no ha solicitado la eliminación de la personería jurídica de Libre y afirmó que la propuesta habría sido planteada por dos personas de manera individual, sin representar la postura oficial de su institución política. “Yo estoy en contra que desaparezca”, reiteró Rivera Callejas, quien sostuvo que lo más conveniente para el país es fortalecer el diálogo entre las fuerzas políticas y buscar acuerdos que permitan la convivencia democrática.

Libre, tercera fuerza política tras elecciones generales 2025