Libre presentará contrapropuesta al proyecto de reforma eléctrica

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La representación del partido de izquierda sostiene que su intervención fue importante para detener la aprobación acelerada del dictamen impulsado por el oficialismo en el Congreso Nacional.

La bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) anunció que entregará en las próximas horas una nueva propuesta técnica para hacer frente al proyecto de reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica.

​Desde la bancada opositora enfatizan que las iniciativas para solventar la crisis energética deben abordarse como un proyecto de Estado y no como una imposición sectaria.

​"El tema de las reformas al sector eléctrico desde ya días se viene discutiendo en el Congreso y si Libre no hubiera denunciado desde el primer día lo que estaba pasando, ya estuviera aprobada ese decreto y esa reforma y ya no tuviéramos Empresa Nacional de Energía Eléctrica", aseguró Ronald Panchamé, jefe de bancada de Libre.​

El eje de la contrapropuesta elaborada por el equipo técnico de la bancada busca blindar el patrimonio público.

La iniciativa se enfoca en impedir que los activos de la estatal energética sean transferidos a sociedades mercantiles, planteando esquemas operativos que no comprometan la gobernanza del Estado.​

Los congresistas de Libre pretenden que el nuevo documento unifique los puntos debatidos en el pleno con los planteamientos técnicos presentados previamente por su partido, evitando la creación de estructuras que desarticulen las funciones principales de la Enee.

​"Estamos todavía trabajando en los detalles, sin embargo, el punto principal de nosotros es blindar los activos de la Enee, que no sean transferidos a las sociedades mercantiles, que no es necesario crear sociedades mercantiles para que los procesos se distribuyan dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y que el Estado no pierda el control de la misma", sostuvo Panchamé.

​Ante las acusaciones vertidas por congresistas del Partido Nacional, quienes señalan a la bancada opositora de instrumentalizar la crisis eléctrica con fines partidarios, la dirigencia de Libre rechazó los señalamientos y atribuyó las críticas al descontento social por la gestión de servicios básicos como la salud y la seguridad en el país.

La bancada opositora adelantó que formalizará la entrega del documento en el pleno durante el desarrollo de las sesiones de esta semana, manteniendo firme su postura de no respaldar ningún dictamen que vulnere la titularidad pública de la estatal eléctrica.