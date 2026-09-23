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"Que no se vaya el reality", defienden garífunas de Cayos Cochinos

Miembros de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos y Nueva Armenia, se plantaron este miércoles ante la Gobernación Política de Atlántida en La Ceiba, para respaldar la permanencia de una producción televisiva española

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 11:35 -
  • Carlos Molina
Que no se vaya el reality, defienden garífunas de Cayos Cochinos

En defensa de sus fuentes de ingreso y el turismo local, unos 80 garífunas de Cayos Cochinos y Nueva Armenia en Jutiapa, se manifestaron en La Ceiba para pedir la mediación del Gobierno y evitar que el reality show de vaya de la zona.

 Foto: La Prensa

La Ceiba, Honduras. Unas 80 personas pertenecientes a la etnia garífuna, procedentes de las comunidades de Cayos Cochinos y Nueva Armenia (municipio de Jutiapa, Atlántida), se manifestaron este miércoles frente al edificio de la Gobernación Política de Atlántida, en La Ceiba, para exigir la intervención de las autoridades gubernamentales ante la posible salida de una productora española de televisión.

El conflicto surgió a raíz de las protestas promovidas por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), cuyos integrantes han bloqueado las grabaciones del reality Supervivientes argumentando daños al medio ambiente y afectación al desove de la tortuga carey.

Asimismo, los que se oponen alegan el incumplimiento de las consultas previas a las comunidades originarias que estipula la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Impacto económico y empleo local

Los pobladores que se manifestaron en La Ceiba sostienen que la permanencia de la producción internacional es imprescindible para la economía de la zona. Durante los dos a tres meses que duran las grabaciones, decenas de habitantes de las comunidades laboran como guardias de seguridad, cocineras y lancheros para el traslado de equipos.

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"Que no se vaya el reality, no lo podemos dejar ir porque nos beneficia bastante aquí en los cayos; de ahí depende nuestra familia. La Ofraneh en ningún momento se ha preocupado por las necesidades de comunidades como Chachahuate y East End, no sé por qué ahora andan con esto", declaró Norlan Palacios, presidente del patronato de East End.

Por su parte, Yimmy Urbina, representante de la comunidad de Chachahuate, desmintió los señalamientos ambientales hechos por la organización.

"Desde que llegó el reality en 2006 ha sido beneficioso para la comunidad, porque el turismo se extendió y Cayos Cochinos se dio a conocer a nivel internacional. Ofraneh habla del desove de la tortuga carey, pero donde se graba no hay desove; ellos solo buscan su beneficio personal", aseveró Urbina.

Un grupo de garífunas que se opone al evento televisivo llegaron a colocar un campamento a Cayo Menor para impedir que se grabe, incluso han tenido enfrentamientos con la policía.

Un grupo de garífunas que se opone al evento televisivo llegaron a colocar un campamento a Cayo Menor para impedir que se grabe, incluso han tenido enfrentamientos con la policía.

 (Foto: La Prensa )

Búsqueda de soluciones

Tras varias horas de manifestación, los representantes garífunas fueron recibidos por la gobernadora política de Atlántida, Iveth Matute, quien se comprometió a investigar de oficio la problemática e intermediar para destrabar el conflicto.

"No conocemos una causa legal fundada como para que el reality se vaya, pero estamos trabajando activamente en solucionar este conflicto", aseguró Matute al término de la reunión.

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El choque entre las partes escaló recientemente luego de que manifestantes vinculados a Ofraneh obligaran a la producción a desmontar el campamento que mantenían en Cayos Cochinos.

Tras este desalojo, los equipos de televisión intentaron trasladar los rodajes a la Laguna de Cacao, en Jutiapa, de donde también fueron desplazados.

Tanto los pobladores de los cayos como las autoridades locales esperan alcanzar un acuerdo en las próximas horas que garantice la continuidad de las filmaciones en la región.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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