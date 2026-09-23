"Que no se vaya el reality", defienden garífunas de Cayos Cochinos

La Ceiba, Honduras. Unas 80 personas pertenecientes a la etnia garífuna, procedentes de las comunidades de Cayos Cochinos y Nueva Armenia (municipio de Jutiapa, Atlántida), se manifestaron este miércoles frente al edificio de la Gobernación Política de Atlántida, en La Ceiba, para exigir la intervención de las autoridades gubernamentales ante la posible salida de una productora española de televisión. El conflicto surgió a raíz de las protestas promovidas por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), cuyos integrantes han bloqueado las grabaciones del reality Supervivientes argumentando daños al medio ambiente y afectación al desove de la tortuga carey. Asimismo, los que se oponen alegan el incumplimiento de las consultas previas a las comunidades originarias que estipula la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Impacto económico y empleo local

Los pobladores que se manifestaron en La Ceiba sostienen que la permanencia de la producción internacional es imprescindible para la economía de la zona. Durante los dos a tres meses que duran las grabaciones, decenas de habitantes de las comunidades laboran como guardias de seguridad, cocineras y lancheros para el traslado de equipos.

"Que no se vaya el reality, no lo podemos dejar ir porque nos beneficia bastante aquí en los cayos; de ahí depende nuestra familia. La Ofraneh en ningún momento se ha preocupado por las necesidades de comunidades como Chachahuate y East End, no sé por qué ahora andan con esto", declaró Norlan Palacios, presidente del patronato de East End. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Yimmy Urbina, representante de la comunidad de Chachahuate, desmintió los señalamientos ambientales hechos por la organización. "Desde que llegó el reality en 2006 ha sido beneficioso para la comunidad, porque el turismo se extendió y Cayos Cochinos se dio a conocer a nivel internacional. Ofraneh habla del desove de la tortuga carey, pero donde se graba no hay desove; ellos solo buscan su beneficio personal", aseveró Urbina.

Búsqueda de soluciones

Tras varias horas de manifestación, los representantes garífunas fueron recibidos por la gobernadora política de Atlántida, Iveth Matute, quien se comprometió a investigar de oficio la problemática e intermediar para destrabar el conflicto. "No conocemos una causa legal fundada como para que el reality se vaya, pero estamos trabajando activamente en solucionar este conflicto", aseguró Matute al término de la reunión.