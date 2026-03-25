Descubre los paraísos del Caribe que te esperan esta Semana Santa 2026

A pocos minutos de La Ceiba, la laguna de Cacao en Jutiapa ofrece un santuario de paz. Navegar por sus canales de manglares es una experiencia mística donde el avistamiento de monos y aves te conecta con lo más puro.
Las playas de La Ceiba te esperan con el mejor ambiente festivo y atardeceres de postal.
Para los que buscan emociones fuertes, el rafting en el río Cangrejal ofrece rápidos de clase mundial rodeados de selva tropical del Parque Nacional Pico Bonito.
Para quienes buscan un escape al paraíso, las playas de Utila ofrecen ese ambiente único en el mundo, ideal para el buceo o simplemente para disfrutar de la libertad del Caribe.
Si prefieres algo más relajado pero icónico, el Malecón ceibeño te ofrecen un atardeceres de postal.
La Semana Santa en el litoral no está completa sin sumergirse en la Cultura Garífuna. Los visitantes podrán disfrutar del Tour del Casabe, aprendiendo el proceso ancestral de este alimento sagrado, mientras el ritmo de la punta marca el paso de las vacaciones.
En Trujillo, la historia y las aguas cristalinas de sus playas se mezclan para ofrecer un descanso con sabor a leyenda colonial.
En Tela no puedes perderte Punta Sal, sede del Parque Nacional Jeannette Kawas.
El asombroso Tela Marine Park, donde los arrecifes de coral están más vivos que nunca, una parada obligada en la ciudad de Tela para conocer sobre la fauna marina.
Las comunidades garífunas del litoral Atlántico abren sus puertas para mostrarle al mundo que en La Ceiba y sus alrededores, la Semana Santa se celebra con identidad.