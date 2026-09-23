  1. Inicio
  2. · Honduras

Guatemala brinda protección a 10 menores hondureños que viajaban en caravana migrante

Diez adolescentes hondureños que viajaban en la caravana migrante reciben protección, atención médica y alimentación en Guatemala

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 11:10 -
  • Aneth Flores
Guatemala brinda protección a 10 menores hondureños que viajaban en caravana migrante

Guatemala protege a 10 menores hondureños de caravana migrante.

 Foto: cortesía / redes sociales

Ciudad de Guatemala, Guatemala. La Secretaría de Bienestar Social (SBS) de Guatemala brinda protección a 10 adolescentes hondureños que ingresaron a ese país como parte de la caravana migrante que salió el domingo desde San Pedro Sula, Honduras.

David Dávila, subsecretario de Protección y Acogimiento de Niñez y Adolescencia de la SBS, informó que ocho adolescentes, de entre 15 y 17 años aproximadamente, fueron recibidos el lunes por la institución, remitidos por la Procuraduría General de la Nación (PGN).

“Derivado de la coyuntura de las noticias de la caravana de personas hondureñas que ingresó al país en días anteriores, a partir del día de ayer Secretaría de Bienestar Social recibió por parte de Procuraduría General de la Nación (PGN) a ocho adolescentes en edades aproximadas entre 15 y 17 años”, explicó Dávila en un video difundido por Prensa Libre.

Emplazan a la caravana de migrantes: Hondureños tienen 24 horas para cruzar Guatemala

El funcionario agregó que este martes tuvieron conocimiento del ingreso de otros dos adolescentes, con lo que la cifra aumentó a 10 menores bajo protección de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala.

Los adolescentes fueron albergados en el centro Nuestras Raíces Guatemala, donde, según Dávila, recibieron una evaluación médica y alimentación.

Dávila explicó que el personal de la Secretaría trabaja en identificar las necesidades de los menores y dar seguimiento al proceso que determinará si permanecerán bajo protección del Estado de Guatemala o si serán coordinados con las autoridades de Honduras.

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) de Guatemala brinda protección a 10 adolescentes hondureños.

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) de Guatemala brinda protección a 10 adolescentes hondureños.

 (Foto: redes sociales)

“Tenemos otro tipo de servicios disponibles también en caso las evaluaciones lo vayan requiriendo como atención psicológica, acompañamiento de trabajo social, también para identificar cuáles son las necesidades de los adolescentes”, señaló el subsecretario.

¿Qué posibilidades tiene la nueva caravana de migrantes de llegar a Estados Unidos?

Mientras tanto, los hondureños que integran la caravana continúan avanzando a pie por territorio guatemalteco con destino a Estados Unidos. Según reportó este martes Prensa Libre, los migrantes enfrentan un plazo de 24 horas para atravesar Guatemala, una medida que consideran difícil de cumplir debido a que buena parte del recorrido la realizan caminando.

El medio guatemalteco constató que uno de los primeros grupos, integrado por unas 20 personas, había recorrido aproximadamente 184 kilómetros desde San Pedro Sula y se encontraba en Morales, Izabal, sobre la ruta CA-9 Norte.

Analista advierte riesgos para hondureños que emprenden ruta a Estados Unidos

Los migrantes avanzaban con pocas pertenencias, además de alimentos, agua y mochilas, mientras una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) daba seguimiento a su recorrido.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Aneth Flores

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias