Guatemala brinda protección a 10 menores hondureños que viajaban en caravana migrante

Ciudad de Guatemala, Guatemala. La Secretaría de Bienestar Social (SBS) de Guatemala brinda protección a 10 adolescentes hondureños que ingresaron a ese país como parte de la caravana migrante que salió el domingo desde San Pedro Sula, Honduras. David Dávila, subsecretario de Protección y Acogimiento de Niñez y Adolescencia de la SBS, informó que ocho adolescentes, de entre 15 y 17 años aproximadamente, fueron recibidos el lunes por la institución, remitidos por la Procuraduría General de la Nación (PGN). “Derivado de la coyuntura de las noticias de la caravana de personas hondureñas que ingresó al país en días anteriores, a partir del día de ayer Secretaría de Bienestar Social recibió por parte de Procuraduría General de la Nación (PGN) a ocho adolescentes en edades aproximadas entre 15 y 17 años”, explicó Dávila en un video difundido por Prensa Libre.

El funcionario agregó que este martes tuvieron conocimiento del ingreso de otros dos adolescentes, con lo que la cifra aumentó a 10 menores bajo protección de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala. Los adolescentes fueron albergados en el centro Nuestras Raíces Guatemala, donde, según Dávila, recibieron una evaluación médica y alimentación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dávila explicó que el personal de la Secretaría trabaja en identificar las necesidades de los menores y dar seguimiento al proceso que determinará si permanecerán bajo protección del Estado de Guatemala o si serán coordinados con las autoridades de Honduras.

“Tenemos otro tipo de servicios disponibles también en caso las evaluaciones lo vayan requiriendo como atención psicológica, acompañamiento de trabajo social, también para identificar cuáles son las necesidades de los adolescentes”, señaló el subsecretario.

Mientras tanto, los hondureños que integran la caravana continúan avanzando a pie por territorio guatemalteco con destino a Estados Unidos. Según reportó este martes Prensa Libre, los migrantes enfrentan un plazo de 24 horas para atravesar Guatemala, una medida que consideran difícil de cumplir debido a que buena parte del recorrido la realizan caminando. El medio guatemalteco constató que uno de los primeros grupos, integrado por unas 20 personas, había recorrido aproximadamente 184 kilómetros desde San Pedro Sula y se encontraba en Morales, Izabal, sobre la ruta CA-9 Norte.