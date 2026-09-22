Emplazan a la caravana de migrantes: Hondureños tienen 24 horas para cruzar Guatemala

San Pedro Sula, Honduras. Los hondureños que integran la caravana que salió el domingo desde San Pedro Sula continúan avanzando a pie por Guatemala, pero ahora enfrentan un nuevo obstáculo: un plazo de 24 horas para atravesar ese país, una medida que los propios migrantes consideran imposible de cumplir debido a que realizan buena parte del trayecto caminando, según reportó este martes Prensa Libre. El medio guatemalteco constató que uno de los primeros grupos, integrado por unas 20 personas, había recorrido unos 184 kilómetros desde San Pedro Sula y se encontraba en Morales, Izabal, en la CA-9 Norte. Los hondureños avanzaban con pocas pertenencias, alimentos, agua y mochilas, mientras una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) daba seguimiento a su recorrido. Los migrantes dijeron a Prensa Libre que las autoridades les requieren un permiso extendido por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para continuar su tránsito. Uno de ellos, Elvin Marique López Amaya, cuestionó que el documento tenga una vigencia de apenas 24 horas, al considerar que resulta insuficiente para atravesar Guatemala a pie. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El reporte representa un nuevo capítulo de la caravana que ingresó a Guatemala por El Cinchado, Izabal. Como informó LA PRENSA anteriormente, las autoridades guatemaltecas habían registrado a unos 400 hondureños: más de 250 ingresaron regularmente y más de 100 recibieron una sanción de abandono del país por ingreso irregular. Hasta las 1:00 pm de este martes 22 de septiembre, el IGM ubicaba a un grupo de hondureños en el kilómetro 234 de la CA-9 Norte., mientras continuaba su desplazamiento. El instituto mantiene por segundo día consecutivo personal multidisciplinario en la frontera de Corinto para registrar a quienes ingresan, revisar sus documentos y establecer si cumplen los requisitos migratorios, de acuerdo con la información recogida por Prensa Libre. El IGM explicó que a los adultos se les aplican controles de identidad conforme a las disposiciones de libre movilidad del CA-4. Quienes no cumplen las condiciones de ingreso o permanencia quedan sujetos a los procedimientos establecidos por las autoridades migratorias guatemaltecas.

La atención es diferente para los menores. Los ocho adolescentes no acompañados identificados el lunes permanecen bajo protección de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Además, Migración brinda orientación sobre protección internacional y primeros auxilios psicológicos y coordina asistencia médica y alimentación para quienes la necesitan. Mientras los distintos grupos continúan rumbo a México, la PNC mantiene vigilancia sobre su desplazamiento y controles de documentación. El recorrido se desarrolla así bajo seguimiento de las autoridades guatemaltecas, mientras los hondureños intentan avanzar hacia la frontera mexicana antes de que expire el plazo que, según relataron a Prensa Libre, les fue concedido para transitar por Guatemala.

Custodia policial

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala activó un plan de prevención y control ante el posible paso de la caravana de migrantes procedente de Honduras. Según un comunicado emitido el 21 de septiembre, las acciones buscan reforzar la seguridad, mantener el orden público y controlar el tránsito de personas por los principales puntos fronterizos y carreteras del país. La institución informó que instaló puestos de control interinstitucional en Corinto, Agua Caliente y Entre Ríos, además de otros puntos estratégicos. Unidades especializadas utilizan tecnología biométrica e interconexión con Interpol y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) para verificar la identidad de quienes ingresan y detectar personas con antecedentes delictivos o posibles integrantes de estructuras criminales.