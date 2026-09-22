Ríos Ulúa y Chamelecón están en vigilancia por aumentos de caudal

San Pedro Sula, Honduras. Los ríos Ulúa y Chamelecón permanecen bajo vigilancia de las autoridades debido al incremento de las lluvias registradas durante las últimas 24 horas en varios sectores de la zona occidental de Honduras.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a través de los Sistemas de Alerta Temprana, mantiene un seguimiento constante del comportamiento de ambos afluentes, debido a que las precipitaciones en las zonas altas pueden provocar variaciones en sus niveles.

De acuerdo con el monitoreo realizado hasta este momento, los niveles de los ríos Ulúa y Chamelecón no representan peligro de desbordamiento para el valle de Sula.