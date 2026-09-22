Ríos Ulúa y Chamelecón están en vigilancia por aumentos de caudal

San Pedro Sula, Honduras. Los ríos Ulúa y Chamelecón permanecen bajo vigilancia de las autoridades debido al incremento de las lluvias registradas durante las últimas 24 horas en varios sectores de la zona occidental de Honduras.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a través de los Sistemas de Alerta Temprana, mantiene un seguimiento constante del comportamiento de ambos afluentes, debido a que las precipitaciones en las zonas altas pueden provocar variaciones en sus niveles.
De acuerdo con el monitoreo realizado hasta este momento, los niveles de los ríos Ulúa y Chamelecón no representan peligro de desbordamiento para el valle de Sula.
El meteorólogo Alberto López informó que el comportamiento de las lluvias en las zonas de influencia de estos ríos debe mantenerse bajo observación, especialmente por la posibilidad de que las precipitaciones continúen durante las próximas horas.
La vigilancia resulta importante para el valle de Sula, una de las zonas del país donde el comportamiento de los principales afluentes es seguido de manera permanente durante los períodos de lluvias.
Los sistemas de alerta temprana también mantienen seguimiento al comportamiento de los ríos a nivel nacional, con el objetivo de identificar oportunamente cualquier cambio en sus niveles que pueda representar un riesgo para las comunidades.
Por ahora, las autoridades no han informado sobre una condición de desbordamiento de los ríos Ulúa y Chamelecón que represente amenaza para la población del valle de Sula.
Sin embargo, Copeco indicó que los equipos continuarán con el monitoreo y que cualquier modificación en las condiciones será comunicada a través de sus canales oficiales.
Por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, particularmente quienes viven en sectores cercanos a ríos, quebradas y zonas susceptibles a inundaciones.
El seguimiento de los niveles de los ríos se mantendrá mientras persistan las condiciones lluviosas en diferentes sectores del territorio hondureño.