“Zeus merece conocer el amor de una familia": Rescatista busca hogar para pitbull que mató a su dueño

Tegucigalpa, Honduras. Zeus, el perro pitbull que mató a su dueño, permanece bajo resguardo de una rescatista independiente luego de ser retirado de una vivienda en la capital este martes 22 de septiembre, mientras se espera que las autoridades realicen las evaluaciones correspondientes y se busca para él un hogar sin otros animales.

Kathy, rescatista independiente de animales, explicó que Zeus se encuentra tranquilo y que durante el procedimiento no mostró un comportamiento agresivo. Según relató, el perro ingresó sin problemas a la jaula y se dejó manejar, aunque inicialmente llevaba un bozal que posteriormente logró quitarse. “Por los momentos, el perro está muy bien, el perro está tranquilo, no ha mostrado agresividad, no ha ladrado”, explicó Kathy al referirse al estado del animal después del rescate. La rescatista señaló que, al llegar a la vivienda, el propietario colaboró para colocarle el bozal a Zeus, debido a que inicialmente se temía que el animal reaccionara de otra manera. Sin embargo, aseguró que el procedimiento se desarrolló sin mayores inconvenientes y que el perro permaneció tranquilo.

Kathy también indicó que Zeus no presenta golpes visibles y que, durante la revisión inicial, observaron que tiene buen peso, pelaje en buenas condiciones y una dentadura que, según ella, aparenta estar bien. Agregó que el animal presenta sangre y una lesión en parte de la lengua y sangre en el pecho, aunque aclaró que serán las autoridades competentes las que determinen las causas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Futuro de Zeus

Uno de los aspectos que la rescatista considera importante para el futuro de Zeus es que no convive con otros perros. Explicó que el propio dueño le manifestó que el can no se lleva con otros animales y que, cuando fue trasladado a un lugar donde había perros en los alrededores, su temperamento se alteró. Por esa razón, Kathy busca una “casa cuna” especial para Zeus, donde pueda ser el único perro y recibir atención constante. “Deseo de todo corazón encontrarle una casa cuna muy especial, donde no tengan otros perros y él pueda ser el único consentido”, expresó. La rescatista explicó que el animal necesita un espacio amplio, una persona activa que pueda sacarlo a caminar, jugar con él y ayudarlo a gastar la energía que posee. “Buscamos un hogar responsable, paciente y comprometido con todas sus necesidades”, señaló en su llamado para encontrarle un nuevo lugar.