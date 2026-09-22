Caravana hondureña ya cruzó hacia Guatemala: de 400, solo 250 pasaron por migración

San Pedro Sula, Honduras. La caravana de migrantes que salió el domingo desde San Pedro Sula ya cruzó la frontera y comenzó su recorrido por Guatemala, donde las autoridades han registrado a unos 400 hondureños, según reportan este martes medios de ese país. Prensa Libre, citando información del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), informó que el grupo ingresó por la frontera de El Cinchado, Izabal, en el sector guatemalteco conectado con el paso de Corinto, utilizado por los migrantes que salieron desde territorio hondureño. De las aproximadamente 400 personas registradas, más de 250 ingresaron regularmente a Guatemala, mientras que a más de 100 se les extendió una sanción de abandono del país por ingreso irregular. Las autoridades también atendieron a unas 50 personas que viajaban en grupos familiares con niños y adolescentes.

Además, fueron identificados ocho adolescentes no acompañados, quienes quedaron bajo atención de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Migración de Guatemala indicó que varias instituciones participan en la asistencia y protección de las personas que forman parte del flujo migratorio. El diario La Hora reportó este martes 22 de septiembre que los hondureños que salieron del país durante la noche del domingo ya pasaron la zona fronteriza guatemalteca. El medio también confirmó el registro de alrededor de 400 personas y las medidas aplicadas a quienes ingresaron sin cumplir los requisitos migratorios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El movimiento de los hondureños llevó a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala a activar un plan de control y desplegar puestos en Corinto, Agua Caliente y Entre Ríos, además de reforzar la presencia policial en carreteras principales, particularmente en la ruta al Atlántico. Los controles incluyen el uso de tecnología biométrica, conexión con Interpol y coordinación con el Centro de Antipandillas Transnacional para verificar identidades. También se revisa la documentación de los menores que viajan acompañados para comprobar el parentesco y prevenir delitos de trata y tráfico ilícito de migrantes, según reportaron La Hora y Prensa Libre. Antes del ingreso del grupo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, había informado que únicamente podrían entrar quienes presentaran la documentación correspondiente y cumplieran los requisitos migratorios. La Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) reportó que quienes fueran identificados sin documentación en regla serían retornados hacia Honduras.

A través de sus redes sociales, Migración de Guatemala informa a los hondureños que cruzan por su país que pueden recibir ayuda si la requieren. "Si eres migrante y tu vida corre riesgo, acércate al personal del Instituto Guatemalteco de Migración en los puestos fronterizos para recibir orientación. Podemos apoyarte. Encuentra más información en https://igm.gob.gt o llámanos al 2411-2411", es la información que se comparte. El avance por Guatemala representa el segundo tramo internacional para los integrantes de la caravana que partió de San Pedro Sula con la intención de continuar hacia México y posteriormente intentar llegar a Estados Unidos. Hasta la mañana de este martes, los medios guatemaltecos consultados no precisaban un punto específico más avanzado donde se encontrara concentrado el grueso del grupo, más allá de confirmar que ya había superado la zona fronteriza.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala activó un plan de prevención y control ante el posible paso de la caravana de migrantes procedente de Honduras. Según un comunicado emitido el 21 de septiembre, las acciones buscan reforzar la seguridad, mantener el orden público y controlar el tránsito de personas por los principales puntos fronterizos y carreteras del país. La institución informó que instaló puestos de control interinstitucional en Corinto, Agua Caliente y Entre Ríos, además de otros puntos estratégicos. Unidades especializadas utilizan tecnología biométrica e interconexión con Interpol y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) para verificar la identidad de quienes ingresan y detectar personas con antecedentes delictivos o posibles integrantes de estructuras criminales.